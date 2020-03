Les témoignages des personnes touchées par le coronavirus: infectés, isolés et récupérés racontent leurs expériences

(CNN espagnol) – Vendredi après-midi 13 mars, il y avait plus de 132 000 cas de coronavirus dans le monde enregistrés par le décompte CNN (142 000 au total à la Johns Hopkins University) et environ 5 000 décès dans le monde. La plupart des cas et des décès se produisent en Chine continentale et en Italie. Mais il y en a un nombre important, à son tour: il y a eu plus de 70 000 cas de personnes récupérées, selon Johns Hopkins.

À l’heure actuelle, des millions de personnes sont en quarantaine dans le monde. Des millions d’autres ont été exposés au virus ou ont subi des restrictions de voyage, des évacuations ou l’isolement pendant la pandémie. Ce sont les témoignages de certains d’entre eux.

L’odyssée qu’un étudiant équatorien a vécu en évacuant pour évacuer Wuhan, Chine

13 mars

Cette semaine, les cinq étudiants évacués à Wuhan, en Chine, l’épicentre du coronavirus, sont arrivés en Équateur. CNN s’est entretenu avec l’un d’entre eux, Juan Xavier Hermosa, après avoir subi une quarantaine en Ukraine, des contrôles médicaux et de nouveaux tests pour le coronavirus.

Cette survivante du coronavirus veut que vous sachiez ce qu’elle a appris lorsqu’elle était malade

13 mars

Une femme de Seattle qui prétend avoir eu un coronavirus et qui se rétablit a une «grande conclusion» à partager: ne paniquez pas.

Elizabeth Schneider, 37 ans, pense avoir contracté le virus lors d’une fête à domicile, car quelques jours plus tard, plusieurs amis qui étaient également présents sont tombés malades en même temps qu’elle.

Les passagers de Grand Princess partagent leur expérience du coronavirus

12 mars

Le Dr Daniel Pichel et son épouse, le Dr Helen Correa De Pichel, font partie des personnes en quarantaine sur le bateau de croisière Grand Princess. Les médecins nous disent comment ils ont effectué la quarantaine et comment ils ont géré la situation pendant la croisière.

Les passagers du Grand Princess racontent leur expérience sur le coronavirus

Un couple se réunit après des semaines séparées par un coronavirus

Un couple américain profitait d’un voyage de retraite lorsque le coronavirus a menacé leur vie et les a forcés à se séparer pendant plusieurs semaines sur deux continents. Avec un câlin émotionnel, ils se rencontrèrent à nouveau.

Il se remet d'un coronavirus et embrasse à nouveau sa femme

“Les gens ici en Italie ont peur”: le témoignage d’un Argentin à Rome

10 mars

Les épicentres du tourisme mondial en Italie tels que Rome, Venise et la Cité du Vatican semblent sombres en raison de la peur et des mesures prises pour contenir le coronavirus. CNN s’est entretenu avec Fernando Daniel Bittola, un Argentin résidant à Rome, de l’expérience qu’il vit à la suite de la propagation du virus.

Le passager du Grand Princess parle de la situation lors d’une croisière due au coronavirus

Témoignage d’un passager du bateau de croisière Grand Princess qui a des cas de coronavirus

8 mars

Eddy Castellanos, un passager du navire de croisière Grand Princess, bloqué à 80 miles au large des côtes de San Francisco depuis mercredi, a parlé à Rafael Romo de son expérience à bord d’un navire et de la peur de contracter le coronavirus.

Passager Grand Princess: Nous sommes en prison

Le témoignage d’un médecin argentin mis en quarantaine par le coronavirus

25 février

Le Dr Eduardo Ferraresi et son épouse Diana sont mis en quarantaine à leur domicile en Argentine après avoir voyagé en Asie. Ce fut son expérience à l’étranger et à son retour au pays.

Un médecin argentin en quarantaine pour le coronavirus

.