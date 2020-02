Les tests pour le vaccin COVID-19 débuteront dans 4 ou 5 mois | Couverture

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que les premiers tests pour le vaccin contre le COVID-19, qui provoque la maladie qui affecte plus de 44 000 personnes principalement en Chine, commenceront dans quatre ou cinq mois, bien que son utilisation généralisée ne Il arrivera dans un an ou un an et demi.

“Il y a plusieurs candidats, et un ou deux d’entre eux seront choisis pour des tests dans environ quatre ou cinq mois”, a déclaré Indian Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, à l’issue de deux jours de réunions avec 400 experts du monde entier. analyser les traitements, vaccins et autres mesures contre les coronavirus.