Les travailleurs d’Amazon se mettront en grève ce lundi, exigeant la fermeture des installations de Staten Island

(Entreprise .) – Les employés d’Amazon dans les locaux de la société à Staten Island, dans l’État de New York, prévoient de quitter leur travail lundi alors que le géant de la vente en ligne aurait mal géré sa réponse à la pandémie de coronavirus.

Les employés protestent contre la décision d’Amazon de garder l’entrepôt de Staten Island ouvert malgré la nouvelle d’un cas confirmé de virus là-bas la semaine dernière, a déclaré Christian Smalls, directeur adjoint de l’établissement menant la grève.

Beaucoup plus d’employés ont été testés positifs pour le virus dans l’établissement que l’entreprise ne l’a reconnu publiquement, a déclaré Smalls, affirmant que jusqu’à cinq à sept travailleurs avaient été diagnostiqués avec le coronavirus.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré dimanche soir que la priorité absolue de l’entreprise était la santé et la sécurité de ses employés.

Le porte-parole a déclaré qu’Amazon “avait récemment mis en place des contrôles de température quotidiens sur nos sites d’exploitation comme mesure préventive supplémentaire pour soutenir la santé et la sécurité de nos clients et employés.”

“Nous pensons que la communication directe est le meilleur moyen de discuter des commentaires, et nos équipes sur place parlent directement avec les employés chaque jour pour entendre vos questions et discuter des options disponibles dans cet environnement en constante évolution”, a déclaré le porte-parole.

La grève débutera à 12h30, heure locale, et pourrait impliquer entre 50 et 200 personnes, estime Smalls. Après la grève, les travailleurs se réuniront à un arrêt de bus public à proximité et parleront à la presse.

“Le plan est de cesser toutes les opérations jusqu’à ce que le bâtiment soit fermé et désinfecté”, a déclaré Smalls à . dans une interview. «Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons que le bâtiment soit fermé et désinfecté et que nous soyons payés. »

Avant de se lancer dans la grève, Smalls, qui a dit qu’il gère environ 500 à 600 personnes par semaine, a déclaré que chaque jour au cours de la semaine écoulée, il avait demandé l’aide du directeur général de l’établissement, mais en vain.

Smalls a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Amazon cède rapidement, car des installations comme la sienne sont “des lieux de reproduction pour cette pandémie”. Il est conseillé aux employés de continuer à travailler jusqu’à ce qu’ils reçoivent la confirmation d’un résultat positif, a déclaré Smalls. Mais, a-t-il dit, cela pourrait être trop tard, en raison de la période d’incubation de plusieurs jours du virus. Smalls a ajouté qu’il avait essayé de contacter les Centers for Disease Control and Prevention ainsi que le bureau du Gouverneur de New York Andrew Cuomo, mais n’avait pas encore reçu de réponse.

Dimanche, Amazon a mis en place des contrôles de température quotidiens pour tous ceux qui entrent dans les installations de Staten Island au début de leur quart de travail, selon un employé qui y est employé et un message interne sur l’application pour les employés d’Amazon consulté par . Business.

Dans une interview accordée à Brian Stelter de . dimanche, Jay Carney, vice-président directeur d’Amazon pour les affaires internationales, a déclaré que la sécurité des employés américains de l’entreprise était “notre première et principale préoccupation”.

“C’est notre première et principale préoccupation, qui est de veiller à ce que les employés d’Amazon, plus de 500 000 aux États-Unis, soient protégés du mieux qu’ils peuvent tout en faisant ce travail héroïque pour leurs concitoyens”, a déclaré Carney.

Il a ajouté: “Nous avons également dit aux employés que s’ils se sentent mal à l’aise de venir au travail, s’ils sont préoccupés par leur propre santé, ils peuvent prendre des congés illimités jusqu’à la fin avril sans aucune répercussion. Nous ne voulons pas que quiconque pense que son travail dépend de son arrivée au travail dans ces circonstances. »

Amazon a déjà déclaré que les employés qui tombent malades ou mis en quarantaine recevront un paiement de deux semaines et que les sous-traitants d’Amazon testés positifs pour le virus peuvent demander jusqu’à deux semaines de paiement à un fonds de secours de 25 millions de dollars. dollars que l’entreprise a mis en place.

L’entreprise a également déclaré qu’elle prenait “des mesures extrêmes pour garantir la sécurité des employés de notre établissement”. Cela comprend la désinfection régulière des poignées de porte, des boutons d’ascenseur, des casiers et des écrans tactiles, a déclaré Amazon, ainsi que des changements de quarts et des dispositions de chaises dans les salles de pause.

En outre, selon Smalls, les travailleurs sont tenus de rester à au moins deux mètres les uns des autres pendant la journée de travail.

Sara Ashley O’Brien a contribué à ce rapport.

