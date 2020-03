Les trois raisons pour lesquelles il n’est pas conseillé d’aller à l’hôpital au milieu de la menace du coronavirus

Éternuer à l’époque du coronavirus est presque une attaque. Les symptômes pseudo-grippaux forcent les gens à s’alarmer chaque fois qu’ils ont mal à la gorge ou une irritation nasale. Et bien qu’au Nicaragua le régime d’Ortega prétende ne pas enregistrer les cas, la possibilité que le virus traverse le pays a conduit les gens à être vigilants avec leur santé.

Cependant, visiter un hôpital à titre préventif à ce stade peut être contre-productif. Par conséquent, il est nécessaire de souligner que le coronavirus est un virus de la grippe et qu’il est important d’identifier les symptômes d’alerte afin de se rendre à l’hôpital.

La clé est dans le souffle

Gardez à l’esprit qu’au Nicaragua, il y a des changements soudains de température dans l’environnement (du chaud au froid ou vice versa), ce qui favorise les personnes souffrant de maladies respiratoires, de la grippe ou de la pneumonie, ce qui constitue le principal signe d’alerte du coronavirus Ce sera lorsque le patient aura du mal à respirer.

Pourquoi n’iriez-vous pas à l’hôpital?

Il est plein de virus. «Si vous pensez que tous les symptômes de la grippe sont des coronavirus, alors vous irez à l’hôpital, ils vous testeront et le résultat sera négatif et vous rentrerez chez vous. Mais comme il était déjà à l’hôpital, il a été exposé à l’environnement, à l’oxygène où circulent les virus et les bactéries, puis vous passez par n’importe quelle condition virale et repartez avec un coronavirus “, a expliqué Jorge Manzanares, médecin généraliste.

Manzanares a indiqué que si la personne a de la fièvre, traitez-la à domicile avec les médicaments appropriés. Quand devez-vous partir? quand les symptômes ne sont pas la grippe et sont au niveau pulmonaire, quand il vous est difficile de respirer “, a-t-il ajouté.

Système de santé effondré. Les gens doivent être informés des signes avant-coureurs du coronavirus, car si tout le monde s’alarme quand il présente les symptômes d’une grippe “normale”, il peut “effondrer” le système de santé, a déclaré Manzanares.

«Si le système de santé s’effondre, il ne sera pas possible de s’occuper de ceux qui ont un coronavirus. Vous avez cent patients parce qu’ils ont la grippe, mais seulement trois ont des coronavirus. Ainsi, pendant que vous essayez de découvrir qui est celui qui a des coronavirus, celui qui a des coronavirus a déjà infecté les 97 autres », a précisé le médecin.

Découvrez qui est le plus sensible au coronavirus. Le Dr Manzanares a conseillé à la population de ne pas paniquer devant les symptômes de la grippe et a recommandé d’être informé des groupes les plus vulnérables, tels que les personnes âgées.

“Le coronavirus en soi ne vous tuera pas, il tue spécifiquement un type particulier de patient, ce que le virus recherche est principalement les personnes âgées ou les personnes âgées qui ont une maladie qui abaisse leurs défenses, comme les diabétiques, les hypertendus ou maladie cardiaque “, a déclaré le médecin.

LA PRESSE a fait une visite de certains centres de santé ce mercredi matin et a observé qu’un afflux normal de patients est maintenu.

# Restez à la maison

Au Nicaragua, bien qu’aucun cas n’ait été signalé, les utilisateurs de Twitter ont également appelé d’autres Nicaraguayens à agir de manière responsable et à rester chez eux à titre préventif.

Amis et famille vivant au #Nicaragua:

Étant donné la pandémie # COVID19 et la position totalement imprudente du gouvernement, je voudrais vous demander quelque chose.

– Cindy Regidor (@cindyregidor) 18 mars 2020

Au niveau mondial, la campagne «Restez chez vous» a été développée à travers les réseaux sociaux, dans le but d’éviter les foules ou les manifestations de masse où il existe des risques élevés de contagion du coronavirus, et donc de contenir l’épidémie.

Jusqu’à présent, la pandémie de Covid-19 a coûté la vie à 7 873 personnes dans 164 pays à travers le monde. Mercredi, plus de 200 000 personnes atteintes du nouveau coronavirus sont enregistrées.