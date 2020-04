Les usines automobiles espagnoles entament ce retour progressif à l’activité ce lundi après l’arrêt de la covid-19 | Moteur

Les usines automobiles espagnoles commencent ce lundi le retour progressif à l’activité après la pause à laquelle ils ont été contraints depuis le 14 mars dernier, lorsque le gouvernement a décrété état d’alarme sur l’ensemble du territoire national pour éviter l’expansion de COVID-19, qui a conduit nombre d’entre eux à appliquer des dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) pour cause de force majeure et fermeture de ses portes.

Parmi les premières usines de montage à reprendre son activité, Siège (Groupe Volkswagen) dans Martorell (Barcelone), qui sera accompagnée des autres installations du constructeur espagnol dans la zone de libre-échange de Barcelone (tôle) et à El Prat de Llobregat (boîtes de vitesses).

En tout, 3 000 des 11 000 employés de production de Seat, qui emploient environ 15 000 personnes, retourneront au travail.

L’autre étage que le Groupe Volkswagen a en Espagne celle de Volkswagen Navarra, dans la ville de Landaben, les travaux commencent également aujourd’hui.

Au Pays Basque, en particulier dans Vitoria, Mercedes Benz il reprend également son activité.

Mercredi, c’est au tour de Renault Valladolid et Palencia

Pour le mercredi 29, il est prévu que les usines d’assemblage de Renault à Valladolid et Palencia rejoignent ce retour progressif à l’activité. Le groupe Renault a déjà lancé le 16 avril dernier les installations dont il dispose de moteurs Valladolidet boîtes de vitesses Séville.

Le constructeur japonais Nissan Il fait également partie de ceux qu’il a choisi ce lundi pour ouvrir les portes de ses centres de production Nissan à Avila et Los Corrales de Buelna (Cantabrie), tandis que ceux de Zone franche (Barcelone) ne le fera pas avant 4 mai, lorsque près de 2 000 travailleurs rejoindront la ligne 2, celle qui produit les «pick-up».

Cependant, le retour au travail à l’usine catalane pourrait être difficile, car le comité Nissan de la Zona Franca et de Montcada i Reixac (Barcelone) a appelé un grève illimitée à partir du 4 mai pour exiger que l’entreprise “clarifie l’avenir immédiat” de ces postes de travail.

Ford attendra jusqu’au 4 mai, Iveco jusqu’au 11 et le Groupe PSA n’a pas de date

Le 4 mai, en ligne avec le reste des usines européennes du Groupe Ford, c’est la date à laquelle il souhaite reprendre la fabrication du géant américain dans l’usine de moteurs et véhicules de Almussafes.

Le constructeur de camions Iveco a reporté au 11 mai la reprise de l’activité de ses deux usines en Espagne (Valladolid et Madrid) initialement prévues pour le jour 4, car les fournisseurs qui leur fournissent une grande partie des pièces se trouvent dans le nord de l’Italie et ils restent fermés par COVID-19.

Les usines italiennes devraient reprendre leurs activités début mai, il faudra donc quelques jours pour que les pièces arrivent en Espagne et la production peut être garantie dans les usines de Valladolid et de Madrid, qui comptent 1 000 et 2 300 employés. , respectivement.

De son côté, le constructeur français PSA (Citroën, Peugeot et Opel), qui possède des usines de montage à Vigo, Saragosse et Madrid, a avancé qu’elle ne reprendrait sa production en Europe que lorsque la reprise des ventes de voitures le justifierait et qu’elle le ferait en outre à un rythme plus lent que le nombre d’enregistrements. .