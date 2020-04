Les vacanciers sont absents des plages de Rivas par peur de Covid-19

Les plages paradisiaques du département de Rivas, semblaient vides ce jeudi saint, ainsi que les restaurants et hôtels, qui restent ouverts dans l’espoir de recevoir des touristes pendant les vacances de Pâques.

“Voir les plages vides au milieu de la période de Pâques est quelque chose de jamais vu”, a déclaré l’homme d’affaires touristique José Antonio Treminio, propriétaire de l’hôtel-restaurant “El Gran Diamante”, situé au large de la station balnéaire de San Jorge.

Il a déclaré que Pâques représente la meilleure saison pour les entrepreneurs touristiques, “mais en raison de la Dégâts de Covid-19 Cette saison a été un échec, car les ventes ont chuté de 70% et s’il n’y a pas d’amélioration dans les prochaines semaines je serai obligé de me rapprocher “, a-t-il expliqué.

Une entreprise à San Jorge, Rivas, vide en raison du manque de vacanciers.

LAPRENSA / Lesber Quintero,

Désolée saint george

Pendant les vacances de Pâques, la station balnéaire de San Jorge accueille plus de cent mille vacanciers et, avec San Juan del Sur, ils sont les plus visités du département de Rivas.

“A cette époque, la côte était bondée de vacanciers et en raison de l’afflux important de véhicules et d’autobus, des places de stationnement ont même été créées et les agents de la circulation ont dû réglementer l’accès au spa, mais maintenant cela n’est plus nécessaire”, a-t-il déclaré.

Son restaurant avec la capacité de servir 250 clients, avait l’air complètement vide comme les chambres d’hôtel et selon ses mots des autres saisons, il a dû louer des meubles pour satisfaire la demande.

Cela pourrait vous intéresser: le Nicaragua confirme un septième cas de Covid-19

Playa Maderas, une autre plage désolée à cause de Covid-19, LA PRENSA / Lesber Quintero

Rien de plein

Sur la plage “El Riego” dans la municipalité de Buenos Aires, l’absence de vacanciers est également notoire, explique Jorge Ulloa, un entrepreneur qui fournit un service de bar et de restaurant dans ce spa depuis six ans.

“À cette date, il y avait déjà des gens ici qui sont venus dans des bus, des fourgonnettes ou des véhicules privés et aujourd’hui, au prix coûtant, j’ai reçu 4 clients, et l’absence est due au fait que les gens ont peur de descendre dans la rue, ils ont peur du Covid-19 et ils ont adopté leurs mesures de protection », a-t-il expliqué.

Cela peut vous intéresser: la CIDH demande à l’Ortega Murillo de ne plus négliger la santé des Nicaraguayens avant Covid-19

Il a ajouté que le problème pour de nombreux entrepreneurs touristiques était qu’ils se préparaient à l’avance pour être prêts à offrir leurs services pendant la saison de Pâques, sans imaginer les effets qu’El Covid-19 causerait au tourisme.

“Je fais partie de ceux qui ont investi 30 000 cordobas, depuis fin janvier, sans imaginer qu’El Covid-19 paralyse l’activité touristique de notre pays, car il n’y a même pas eu de cas en Amérique”, a-t-il expliqué.

En 2018, les autorités d’Intur ont signalé que 481296 touristes ont été mobilisés à travers les différentes plages des départements. San Juan del Sur, qui est l’un des plus visités, a accueilli 120000 vacanciers à Pâques 2019.

“Mais à Pâques, les vacanciers ont disparu et les plages très prisées comme Maderas, Marseille et la baie de San Juan del Sur, sont vides jusqu’à ce jeudi”, a expliqué l’instructeur de surf Juan Carlos Sandino.