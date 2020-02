Les victimes disent que l’héritage de l’ETA est incompatible avec la démocratie | La politique

Le monument aux victimes du terrorisme construit sur la Plaza del Baluarte à Pampelune a accueilli ce dimanche un acte de commémoration et d’hommage aux victimes de l’ETA dans lequel les pactes du PSOE et le «silence complice» des autres partis ont été critiqués lors de L’ETA “a laissé un héritage idéologique et une intolérance incompatibles avec la liberté et la démocratie”.

“Un héritage que tous les démocrates ont l’obligation de voir pour le rejeter et le combattre, aussi pratique qu’il puisse être de fermer les yeux sur les intérêts partisans à court terme”, a déclaré Eduardo López Dóriga au nom des groupes de convocation.