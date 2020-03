Les villes de Californie pourraient voir les épidémies de coronavirus aussi graves que New York, selon les autorités

Les mesures prises par la Californie pour lutter contre Covid-19 4:43

(.) – Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a lancé un sombre avertissement concernant la pandémie de coronavirus dans les villes de Californie et à travers le pays.

“Peu importe où ils se trouvent, cela viendra”, a déclaré jeudi Garcetti dans un communiqué en ligne. “Tout le monde est” la pire ville “en ce moment. Prenez toutes les mesures possibles pour vous assurer que les gens sont à la maison. “

La Californie a signalé 3 006 cas, le nombre le plus élevé derrière les États les plus touchés du pays: New York, New Jersey et Washington. Au moins 65 Californiens sont morts.

“Ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des voisins. Ce ne sont pas des statistiques », a déclaré Garcetti. “Ce sont les êtres chers qui sont dans nos familles et nos communautés et nos lieux de travail.”

Quarantaine obligatoire pour l’état de Californie 4:01

Au moins 21 des décès de l’État proviennent du comté de Los Angeles, qui a signalé plus de 1 200 cas. Le comté a vu un énorme bond en nombre de cas presque du jour au lendemain, soit une augmentation de plus de 50% en une journée, selon le maire.

Si ce taux de cas continue, dans six jours, ils auront le même nombre de cas que New York City, a déclaré le maire.

“Un journaliste m’a demandé que Los Angeles soit le prochain New York aujourd’hui”, a déclaré Garcetti. “Et j’ai dit à coup sûr de la même manière que New York est maintenant la prochaine Italie, et l’Italie était le prochain Iran, et l’Iran était la prochaine Chine, et peu importe où ils vivent, vous serez le prochain.”

Passagers atteints de coronavirus détectés à Grand Princess 3:26

Un avertissement similaire à San Francisco

En Californie du Nord, le maire de San Francisco London Breed avait des mots similaires pour les résidents.

Elle a averti que si les gens ignoraient les ordres de confinement, la ville pourrait voir une augmentation des cas de coronavirus, similaire à New York.

“Si les gens dans la rue continuent de se rencontrer, d’interagir les uns avec les autres, augmentant la propagation de ce virus, nous n’aurons pas assez de lits, assez d’unités de soins intensifs, assez de fans pour soutenir les gens que nous connaissons Ils en auront besoin », a déclaré Breed lors d’une conférence de presse au début de la semaine.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré à plusieurs reprises que des vies pourraient être perdues dans sa propre ville en raison d’un manque de fournitures médicales telles que des ventilateurs.

Breed a estimé que San Francisco aurait besoin d’au moins 1 500 ventilateurs de plus et 5 000 lits d’hôpital de plus pour suivre l’augmentation du nombre de patients.

“Il ne s’agit même pas de savoir si nous en aurons besoin de plus”, a déclaré Breed.

Le Dr Grant Colfax, directeur de la santé publique de San Francisco, a fait écho à ces préoccupations, soulignant que c’était pourquoi il était si important pour les résidents de rester à la maison.

“Il est plausible qu’en dépit de tous ces efforts, nous puissions avoir un scénario similaire à celui qui se déroule à New York aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Si cela se produit, notre capacité, notre capacité d’augmentation sera largement dépassée.”

Le nombre de Californie double

À travers l’État, il y avait une image sombre similaire.

Le nombre de cas en Californie double tous les trois à quatre jours, comparable au taux de cas de New York, a déclaré le Dr Mark Ghaly, secrétaire de la California Health and Human Services Agency.

“Nous pensions à l’origine qu’il doublerait tous les six à sept jours et nous voyons des cas qui doublent tous les trois à quatre jours”, a expliqué Ghaly.

L’État peut s’attendre à une augmentation du nombre de cas et de patients dans environ une semaine ou deux, a déclaré Ghaly.

.