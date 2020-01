Les vingt Espagnols pris au piège à Wuhan parviennent à mettre fin à leur cauchemar | La société

La vingtaine d’Espagnols piégés dans la ville chinoise de Wuhan, foyer du coronavirus, a réussi à mettre fin au cauchemar qu’ils avaient vécu depuis la fermeture de la ville au citron vert et a chanté il y a huit jours et, avec des évacués britanniques et d’autres Les nationalités sur le même avion volent déjà vers Londres, d’où elles continueront jusqu’à Madrid.

L’ensemble du groupe d’Espagnols a réussi à passer les contrôles de température à l’aéroport, effectués par les autorités chinoises pour détecter la fièvre ou tout symptôme de la maladie, car, sinon, ils n’auraient pas été autorisés à monter à bord de l’avion.