Les vols vers le sud-ouest commencent à 49 $ dans cette grande vente flash – .

Si vous avez raté votre chance de profiter de l’une des diverses ventes de billets d’avion dont nous vous avons parlé ces dernières semaines, vous avez de la chance – aujourd’hui, une autre promotion d’une durée limitée qui regorge d’offres est lancée pour donner à tout le monde une excuse pour aller de l’avant et réserver leurs prochaines vacances dès maintenant.

La nouvelle vente de voyages de printemps de Southwest Airline est maintenant en ligne et, comme toujours, il y a une tonne de valeur à gagner ici. Vous devriez le voir annoncé tout en haut lorsque vous visitez la page d’accueil de la compagnie aérienne basée à Dallas, et comme toujours, il y a un détail super important à garder à l’esprit: vous n’avez que trois jours pour agir car la vente se termine jeudi .

Les points forts:

Pour certains voyages sur le continent américain, les billets doivent être achetés au moins 14 jours à l’avance. Pour tous les autres voyages, il y a une obligation d’achat à l’avance de 21 jours (également, les billets ne sont pas remboursables).

Les places, les jours de voyage et les marchés sont limités. Les voyages à l’intérieur des États-Unis continentaux sont valables entre le 11 février et le 20 mai.

Les offres expirent le jeudi 30 janvier à 23 h 59. Temps Pacifique.

Si vous voyagez vers et depuis San Juan, Porto Rico, ce voyage est valide entre le 18 février et le 5 mars, et du 14 avril au 14 mai. Les voyages internationaux sont valables pour ces deux mêmes périodes (du 18 février au mars). 5 et du 14 avril au 14 mai), tandis que les voyages inter-îles à Hawaï sont valables du 18 février au 20 mai.

Il ne semble pas y avoir de dates d’interdiction associées à cette vente, ce qui est certainement bon à voir. Voici la page de vente, où vous pouvez entrer votre ville de départ et voir une liste de tous les tarifs promotionnels que vous pouvez acheter jusqu’à la destination de votre choix. Certaines des offres que vous pouvez accrocher incluent un tarif aller simple d’Atlanta à Nashville pour seulement 49 $; Atlanta-Orlando pour 90 $; Chicago-New York pour 95 $; et Las Vegas-Los Angeles pour seulement 64 $. Mais n’oubliez pas, vous n’avez que jusqu’à la fin de la journée de jeudi pour agir.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.