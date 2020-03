Les voyages vers le nord du Nicaragua pourraient réduire la fréquence de leurs déplacements d’ici Covid-19

Les coopératives de transport intercommunal du pays pourraient réduire la fréquence des départs des unités pour certains corridors, ceci en raison de la faible demande d’utilisateurs enregistrés ces derniers jours, en raison du Covid-19.

Francisco Moreno, président de la Cooperativa de Transporte del Norte (Cotran), a reconnu l’impact sur le secteur et que ce mardi deux bus n’ont pas quitté le terminal d’Estelí car il n’y avait pas de passagers. Compte tenu de la situation, a annoncé le leader, les coopératives qui quittent le terminal de Rigoberto Cabezas, sur le marché de gros, se réuniront pour décider quoi faire, faute de quoi elles continueront de signaler des pertes.

Une possibilité est d’allonger l’heure de départ d’un bus avec un autre, ceci par consensus de tous les présidents de coopératives. Selon Moreno, si cette décision est prise, il ne serait pas nécessaire de demander l’autorisation aux autorités des transports terrestres du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) «car s’il n’y a pas de passagers, nous n’emmènerons personne. Et nous n’allons pas perdre ».

La décision sera prise par Cotran, Cotlántico et Conitrain. Ces trois coopératives quittent le marché de gros et partagent des destinations vers le nord du pays, l’une des régions où la demande de voyages est la plus élevée en raison de problèmes d’études et de travail.

Les carazo avec espoir

Bien qu’ils soient toujours affectés par le petit nombre d’utilisateurs, Jaime Machado, membre de la coopérative Codevo, qui couvre la route Jinotepe-Diriamba-Managua, a assuré qu’au moins pour le moment les autres membres n’envisageaient pas de réduire le nombre de voyages et étaient confiants. que la situation va bientôt s’améliorer.

«Si un véhicule s’éteignait toutes les 15 minutes puis (avec un réglage) cela prendrait 40 minutes, de nombreux utilisateurs ne le feraient pas. Toutes ces choses doivent être prises en compte avant de prendre une décision. Donc, à ce jour, nous allons continuer la même chose, c’est ce que nous avons décidé des membres de la coopérative “, a déclaré Machado.

La flotte serait réduite à Rivas

Les transporteurs de la liaison Managua-Rivas ont également signalé une diminution de la demande de service et en raison de cette situation, ils convoqueront une session extraordinaire avec les autres partenaires pour consolider une proposition unique visant à réduire les dommages, l’un d’eux étant de réduire la flotte de unités. Cela signifie que les bus seraient plus retirés.