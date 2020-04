Les VUS compacts les plus vendus par Land Rover, Evoque et Discovery Sport, vous pouvez maintenant acheter avec “Zero Emissions” | Moteur

Le constructeur britannique de véhicules tout terrain Land Rover a élargi sa gamme de véhicules électrifiés avec des sentiers versions hybrides rechargeables (PHEV) de ses modèles SUV compacts les plus vendus, l’Evoque et le Discovery Sport.

Les deux versions obtiennent en Espagne la marque environnementale Zero Emissions de la Direction Générale du Trafic (DGT).

Le prix de départ du Land Rover Range Rover Evoque P300e PHEV est de 51 960 euros, qui dans le cas du Discovery Sport P300e PHEV est 50 510 euros.

Les deux peuvent déjà être réservés et peuvent être configurés avec le Finitions S, SE et HSE, standard ou R-Line.

Les Land Rover Evoque et Discovery Sport PHEV offrent une puissance maximale de 309 ch

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable développé par la marque britannique pour ces deux modèles se compose d’un Moteur à essence 1,5 cylindre (la plus petite de sa gamme Ingenium) de 200 CV, à laquelle il a ajouté autre électrique 80 kW / 109 ch sur l’essieu arrière, offrant une transmission intégrale.

La puissance combinée maximale qui peut se développer dans les deux versions est de 309 HP avec un couple de 540 Nm.

En mode électrique, le Évoquer peut aller jusqu’au moteur à combustion jusqu’à 66 kilomètres (selon WLTP), tandis que l’autonomie maximale du Discovery Sport C’est un peu mineur, 62 km

Trois modes de conduite: électrique, hybride et essence

Les modes de conduite des deux véhicules – avec de nouveaux transmission automatique huit vitesses– ils sont EV (électrique pur et avec une vitesse maximale limitée à 135 km / h), Hybride (Combustion et électricité sont automatiquement combinées pour atteindre une efficacité optimale sur les longs trajets) et SAUVEGARDER (La priorité est donnée au moteur à essence, tout en réservant la batterie à un niveau choisi pour l’accès aux zones réservées aux véhicules non polluants).

La batterie qu’ils montent sous les sièges arrière, et qui permet à ces distances de circuler en mode électrique, est au lithium-ion 15 kWh Et il peut être rechargé à partir d’une prise ou pendant que le véhicule roule (il récupère l’énergie de la voiture lors de l’accélération ou celle produite par le freinage et la décélération grâce aux modes EV et hybride).

Dans le cas où nous choisissons de le connecter au réseau, à un point rapide public de courant continu de 32 kW, il faudra 30 minutes pour obtenir 80% de la charge. À la maison, avec un boîtier mural de 7 kW AC, le temps sera 1 heure et 24 minutes, alors que si nous optons pour une prise domestique, nous aurons besoin 6 heures et 42 minutes.

Accélérations de 0 à 100 km / h de 6,4 et consommation de 1,4 l / 100 km

Le Range Rover Evoque Accélère de 0 à 100 km / h en 6,4 secondes et la consommation moyenne approuvée est de 1,4 litre / 100 km avec des émissions de 32 g / km de C02. Les valeurs de Discovery Sport sont 6,6 secondes, 1,6 l / 100 km et 36 g / km de CO2

Land Rover, avec l’introduction d’une motorisation hybride enfichable chez Evoque et Discovery Sport, entame la deuxième phase de l’électrification de l’usine que l’entreprise a à Halewood (Royaume-Uni), dans laquelle plus de 1 500 personnes ont été formées à la fabrication les versions électrifiées de ces deux SUV compacts.

La gamme électrifiée actuelle comprend également des versions PHEV et hybridation légère (hybride doux, MHEV) du Range Rover et du Range Rover Sport.

Dans le cas du nouveau venu Défendre, a une version MHEV, qui sera bientôt rejointe par un autre PHEV.