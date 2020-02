L’Espagne a du mal à démarrer lors de la rencontre d’athlétisme U20 à Minsk | Sports pratiques

Il Athlétisme espagnol U20 a concouru le premier jour de Réunion internationale de Minsk (Biélorussie) et, jusqu’à présent, et bien qu’il y ait une deuxième journée décisive, les résultats n’ont pas été les meilleurs pour l’équipe nationale.

La performance la plus remarquable a été atteinte José Ignacio Pérez, qui a terminé en grande deuxième place au 1500 mètres, avec un temps de 3: 59.07. L’athlète national a terminé une grande course, s’est battu pour remporter la victoire et a fini par céder la deuxième position, qui a fini par conserver par un soupir.

Marina Martínez, troisième

Dans une démonstration que le fonds intermédiaire échoue rarement à la délégation espagnole, Marina Martínez, en 1500, il a également réalisé une troisième place honorable grâce à un temps final de 4: 39,53. Aussi dans une fantastique troisième place est terminée Pedro Conesa au 5000 m masculin, avec 20: 58,5 lors de sa première course de la saison à cette distance.

Les deux ont été les grands protagonistes espagnols lors de cette première journée, car dans le reste de la finale, les résultats ont été un peu plus discrets. Diwa Vila Il a terminé quatrième du triple saut, avec une meilleure tentative de 12,62, tandis que chez les hommes, Iván Martín a terminé en neuvième place, avec un meilleur saut de 14,45.

Finalement, Ivan Illobre Il a atteint une précieuse cinquième place au saut à la perche, après avoir conservé un record final de 4,80.

La compétition se terminera mercredi avec une journée au cours de laquelle un grand nombre de finales seront disputées et où l’on s’attend à ce que l’athlétisme obtienne de bons résultats pour être dans les hauts lieux du classement final.

