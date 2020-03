L’Espagne approche 100 000 infections et dépasse 8 000 décès par coronavirus – . Miami (51)

MADRID – L’Espagne a enregistré un total de 94417 cas positifs de coronavirus lundi, 9222 il y a plus de 24 heures, avec une augmentation de 10,8%, et 8189 décès, 849 de plus, soit une augmentation de 11,5%, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Avec le dernier bilan des morts, un nouveau maximum quotidien est atteint.

Le précédent était les 838 décès qui ont été signalés dimanche dernier, tandis que lundi, le nombre est tombé à 812.

De plus, 5 607 patients sont admis dans les unités de soins intensifs (USI), qui laissent ces services à la limite de leurs capacités, notamment dans les régions les plus touchées: Madrid et la Catalogne, où ils sont à 80% d’occupation.

Sur une note positive, 19 259 personnes ont déjà récupéré de Covid-19, soit près de 3 500 de plus que lundi, selon les dernières données fournies.

Comme chaque jour, depuis le début de la pandémie, Madrid est la région la plus touchée, avec 27 509 cas enregistrés et 3 603 décès, avec une augmentation de 31,9% par rapport à hier et en ajoutant trois jours consécutifs de baisse, ce qui représente déjà un 24,85% des données nationales, après avoir atteint plus de la moitié.

La deuxième région la plus touchée est la Catalogne, avec 18 773 cas et 1 672 décès.

Comme l’a rapporté mardi la porte-parole de la Santé pour la pandémie, le Dr María José Sierra, l’augmentation du pourcentage de cas par rapport à hier est due à une légère augmentation à Madrid et en Catalogne, qu’elle a attribuée à un groupe de cas ce week-end.

