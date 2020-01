L’Espagne, aux tirs au but, dépasse la toute-puissante Serbie et est en demi-finale européenne | Sports pratiques

La Équipe espagnole de water-polo, dans un match très serré contre la puissante Serbie, a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Championnat d’Europe de Budapest après avoir remporté les tirs au but pour un résultat final de 10-9.

Le gardien de but Dani López Pinedo Il a été la grande star du jeu, tenant l’équipe pendant de nombreuses sections du match et aggravant sa figure lors des tirs au but, où il a arrêté deux lancers qui ont été décisifs pour le classement de Espagne.

Pendant la période réglementaire, ce qui a été vu, c’est deux des meilleures équipes au monde face à face, se respectant et faisant de la défense un véritable art. L’Espagne n’a pu gagner qu’un quart, le deuxième, mais c’était 4-1 et ce revenu a été clé en seconde période, où ceux de David Martin Ils ne pouvaient marquer qu’un seul but.

Magnifique défense

Ils ont survécu grâce à la défense et son gardien de but, parce que l’attaque est restée bloquée au point que seuls deux buts ont été marqués par les douze joueurs qu’ils avaient en supériorité. Bien que l’Espagne soit arrivée à avoir deux points de loyer pendant quelques minutes et ait cherché à plusieurs reprises à en placer trois au-dessus, dans les dernières minutes, il a pu gagner l’une ou l’autre équipe.

En fin de compte, le but n’est tombé pour personne et avec le nul à six, un tour de pénalité décisif a été atteint, ce qui démontre à nouveau l’importance de Dani López Pinedo qui, à 39 ans, a été reconnu comme le héros de la rencontre.

La sélection de David Martin affrontera désormais le vainqueur du match qu’ils disputeront à la fin de ce mercredi Croatie et Grèce, où l’équipe des Balkans commence comme favorite pour devenir le prochain adversaire de l’équipe nationale.

L’Espagne est déjà en demi-finale du championnat, est actuellement deuxième au monde et a le billet sécurisé pour Tokyo 2020. Le miracle du water-polo est si grand que les deux garçons comme les filles ils se battront dans cet Européen de Budapest pour les médailles, comme ils l’ont fait l’an dernier en Championnat du monde. C’est un sport qui ne manque jamais.

Practicodeporte@efe.com