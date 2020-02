L’Espagne et le Portugal parient sur les PME dans les projets de défense européens | Couverture

Les ministres de la défense de l’Espagne et du Portugal, Margarita Robles et Joao Gomez Cravinho, ont montré leur intention de renforcer la participation des petites et moyennes entreprises des deux pays aux projets d’intérêt militaire financés par l’Union européenne (UE).

Robles et son homologue portugais ont tenu lundi à Madrid une réunion au cours de laquelle ils ont abordé cette question et souligné leur vision commune et le travail commun qu’ils souhaitent faire dans le domaine de la défense, ainsi que leur engagement en faveur du multilatéralisme et de maintenir la force de l’UE au sein de l’OTAN.