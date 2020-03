L’Espagne et l’Italie ont hiberné leurs économies. Qu’ont fait d’autres pays? | Économie

L’Espagne et l’Italie, les deux pays européens les plus touchés par la pandémie de coronavirus, ont mis leurs économies respectives dans un état d’hibernation, une mesure drastique qui est loin de celles adoptées par le Japon, où aucun secteur n’a été arrêté, ou les États-Unis, où les restrictions Ils varient selon l’état.

De ce lundi au 9 avril, l’Espagne, avec plus de 85 000 personnes infectées et 7 340 décès, a arrêté toutes les activités non essentielles, y compris une grande partie de la construction et de l’industrie, afin de réduire la mobilité et avec elle propage le virus.

L’ITALIE A APPROUVÉ UNE MESURE SIMILAIRE UNE SEMAINE PLUS TARD

L’Italie, avec plus de 10 000 décès et plus de 70 000 cas positifs, a déjà arrêté toute activité productive non essentielle le 23 mars, une mesure que réclament les régions les plus touchées comme la Lombardie (nord).

Comme en Espagne, les supermarchés, les pharmacies et les industries chimiques et pharmaceutiques restent opérationnels, alors qu’ils ont fermé, et dans les 72 heures suivant la promulgation du décret, toutes les activités liées à la métallurgie, la location de véhicules et le secteur de la construction, à l’exception de la partie infrastructure.

L’employeur italien Confindustria a critiqué le fait que le décret établissait une “économie de guerre” et a assuré que “100 000 millions d’euros par mois” seraient perdus.

EN FRANCE ILS DOIVENT FERMER DE NOMBREUX ÉTABLISSEMENTS

En France, avec plus de 40000 positifs et quelque 2600 morts, le gouvernement n’a pas décrété l’arrêt général de l’activité économique lorsqu’il a imposé l’internement obligatoire le 17 mars, mais il existe une longue liste d’établissements contraints de fermer, comme les centres éducatifs, les chambres de spectacles, musées ou espaces sportifs.

Les épiceries, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac, les stations-service, les blanchisseries, les ordinateurs, les télécommunications, les pièces automobiles ou les machines agricoles et les produits de bricolage sont toujours ouverts.

Dans la construction, il a été difficile pour la grande majorité des entreprises de se conformer aux règles officielles pour empêcher la propagation de l’épidémie et elles ont suspendu les travaux. La même chose s’est produite dans de nombreux secteurs industriels, comme l’automobile, où l’arrêt est pratiquement complet.

Le gouvernement a estimé à 220 000 entreprises ayant déposé des demandes de mise au chômage partiel (ERTE) un total de 2,2 millions de salariés, tandis que l’institut français de statistique a estimé la perte d’activité économique à 35%.

LA CONSTRUCTION ET L’INDUSTRIE SONT TOUJOURS ACTIVES AU ROYAUME-UNI

Le gouvernement britannique a ordonné la fermeture de magasins et d’écoles non essentiels pour tenter de contenir la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a causé plus de 19 500 cas positifs et 1 228 décès, tandis que la construction et l’industrie restent actives, bien que de nombreuses marques automobiles ils ont arrêté leur activité.

En général, tous les établissements doivent rester fermés, à quelques exceptions près, comme les supermarchés, les pharmacies, les banques et les stations-service.

Le cabinet de conseil Capital Economics prévoit une baisse du PIB britannique de 15% au deuxième trimestre, par rapport au premier, en raison de mesures de lutte contre l’épidémie.

EN ALLEMAGNE, LA STRATÉGIQUE EST MAINTENUE OUVERTE

En Allemagne également, avec plus de 58 000 cas positifs et 474 décès, il existe des restrictions et des établissements ont été fermés, à l’exception de ceux appartenant à des secteurs stratégiques tels que l’alimentation, l’approvisionnement en médicaments, les soins médicaux et l’information de la population.

De plus, certaines entreprises de certains secteurs, comme celui de l’automobile, ont interrompu la production en raison de difficultés d’arrivée de composants.

Le Conseil consultatif des économistes du gouvernement allemand estime que la crise des coronavirus coûtera au PIB allemand une baisse comprise entre 2,8 et 5,4%.

LA CHINE RETOURNE À LA NORMALITÉ

Face aux mesures plus ou moins drastiques adoptées en Europe, la Chine semble être revenue à la normale, ou du moins c’est ce que montrent les chiffres officiels, après une paralysie économique depuis fin janvier qui a laissé une baisse historique de 38,3% de la production industrielle. au cours des deux premiers mois de 2020.

Pékin a déclaré l’alerte sanitaire peu de temps avant le nouvel an lunaire fin janvier dernier et, après la fin de la période des fêtes, qui s’est prolongée, n’a autorisé que l’ouverture d’entreprises jugées essentielles comme pharmacies ou supermarchés.

Les interruptions des chaînes d’approvisionnement et de production ont également touché les nombreuses entreprises étrangères ayant des usines en Chine et celles qui dépendent des matériaux ou des produits transformés dans le géant asiatique pour pouvoir effectuer leur travail, avec des secteurs tels que le textile ou la technologie parmi les plus touchés.

Cependant, même dans les jours les plus difficiles de la pandémie, qui a causé plus de 82 000 cas positifs et 3 313 décès dans le pays, le gouvernement a conservé des industries clés telles que la production et l’approvisionnement alimentaires, ou la fabrication d’équipements médicaux et de médicaments, et Il a permis le fonctionnement de secteurs qui facilitaient le confinement, comme la livraison de colis ou la livraison à domicile.

LE JAPON N’A ARRÊTÉ AUCUN SECTEUR

Jusqu’à présent, le Japon n’a paralysé aucun secteur économique ni ordonné de mesures pour contenir le virus aussi radicalement que dans d’autres pays car, selon les chiffres officiels, le nombre d’infections est relativement faible sur son territoire (moins de 2000 cas sans compter ceux de la croisière Diamond Princess).

La baisse de l’activité économique a cependant affecté. au secteur des services, fortement dépendant de l’entrée du tourisme chinois, ou de l’automobile, du fait que les principaux constructeurs japonais ont des usines en Chine.

Ainsi, les deux plus grands constructeurs automobiles japonais, Toyota et Nissan, ont temporairement arrêté certaines de leurs installations, mais ne se sont pas complètement arrêtés. Tous deux ont vu leur production chuter respectivement de 12,2% et 19,5% en février.

AUX ÉTATS-UNIS, LES MESURES SONT TRÈS DIVERSES SELON L’ÉTAT

Aux États-Unis, il n’y a pas d’ordre général de Washington pour faire face à l’urgence du coronavirus, seules des recommandations, et l’application des mesures appropriées reste entre les mains des gouvernements des États ou des municipalités.

Ainsi, il y a des États et des villes qui ouvrent des entreprises de service à la clientèle non essentielles, comme les coiffeurs, et dans d’autres où la fermeture est majoritaire. Mais les plus touchés, en général, sont les hôtels, bars et restaurants, qui ont limité leurs activités aux plats à emporter.

Aux États-Unis, loin de son économie en hibernation, il existe des secteurs qui ont multiplié leur activité, comme le commerce électronique.

AU BRÉSIL, L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EST ARRÊTÉE TEMPORAIREMENT

Au Brésil, en tant que république fédérative, les États jouissent d’une large autonomie dans le domaine de la sécurité et de la santé. La grande majorité des 27 États du pays ont recommandé que leurs populations restent et travaillent à la maison et ont adopté des mesures d’isolement, bien qu’avec différents degrés de restriction.

Les actions les plus agressives ont été prises dans les États de Sao Paulo et Rio de Janeiro, qui concentrent ensemble 30% des 210 millions d’habitants du Brésil et sont les deux principaux pôles de la pandémie dans le pays, concentrant la plupart des plus de 4 250 positifs et 136 décès. Dans les deux cas, tous les établissements commerciaux et de services ont été fermés, à l’exception de ceux de première nécessité.

Cependant, le président du Brésil, l’extrême droite Jair Bolsonaro, a sévèrement critiqué ces mesures, qu’il a qualifiées de “crime” et a exigé un retour au travail.

Les grands employeurs du secteur ont déjà prévenu qu’ils pourraient licencier jusqu’à un tiers de leurs salariés (600 000 en chiffres absolus), au cas où l’internement se poursuivrait. Le secteur des services – responsable d’environ 75% du produit intérieur brut (PIB) brésilien – est à ce jour le plus touché par cette crise, avec le commerce et le transport aérien.

L’industrie a également été frappée par la pandémie et un pilier fondamental de celle-ci, le secteur automobile, a temporairement paralysé presque toutes les usines du pays depuis lundi.

LE MEXIQUE A IMPOSÉ LA JOURNÉE DE “SANA DISTANCIA” POUR UN MOIS

Au Mexique, la soi-disant journée nationale de la distance saine a été mise en place le 23 mars, qui durera au moins un mois et prévoit, entre autres, la cessation des activités non essentielles, mais le Business Coordinating Council (CCE) a demandé des éclaircissements sur ces mesures et en pratique, de nombreux magasins sont encore ouverts.

Bien qu’il soit en phase 2 de l’épidémie, avec 993 cas et 20 décès dus à COVID-19 au cours du premier mois de la maladie, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a pour l’instant exclu le sauvetage de grandes entreprises, incitations fiscales, couvre-feux obligatoires et fermetures de frontières.

Cette crise et la baisse internationale des prix du pétrole ont conduit diverses institutions financières à prévoir une contraction de l’économie mexicaine en 2020 pouvant atteindre 7%.

ARGENTINE, SEMIPARALISÉE

L’Argentine, avec 820 positifs et 80 décès, est dans un état de semi-paralysie après l’isolement social préventif obligatoire décrété par le gouvernement du péroniste Alberto Fernández le 20 mars jusqu’à la fin de Pâques, une mesure qui pour certains analystes ne fera qu’aggraver la récession que le pays traverse depuis deux ans.

La quarantaine obligatoire met en danger 64% des 19 millions de travailleurs, selon un rapport du cabinet de conseil Analytica, car actuellement seulement 41% des activités économiques, y compris l’agriculture, la production et la vente de denrées alimentaires, fonctionnent avec une certaine normalité. et les médicaments, l’administration publique et la production et la distribution d’électricité, d’eau et de gaz.

Le gouvernement argentin a décidé de mettre de côté les indications du Fonds monétaire international (FMI) pour réduire le déficit budgétaire et d’annoncer une série d’aides et de subventions qui viennent en aide aux secteurs de l’économie informelle – près de la moitié du total – et aux petites et moyennes entreprises. les entreprises dont les moyens de subsistance sont menacés et ne peuvent pas payer leurs salaires sans facturation.