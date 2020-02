L’Espagne fera ses débuts avec Cecilia Suárez le succès de Broadway “Hidden Sound” | Culture et divertissement

L’Espagne, grâce à un accord de production hispanique mexicaine, deviendra en mars le premier pays au monde, après les États-Unis, à sortir le succès de Broadway “Hidden Sound”, qui jouera dans la populaire Cecilia Suarez, résidant désormais à Madrid, et son compatriote sera dirigé par le Mexicain Fran Franco Alba.

“Sound hidden” (Le son à l’intérieur), du dramaturge, réalisateur, musicien et romancier Adam Rapp, rassemble plusieurs faits particuliers: il suppose l’entrée du producteur musical Lets Go dans le théâtre de la parole; Il a une musique composée par l’Américaine Julieta Venegas et une scène du Brésilien Felype de Lima, mais, surtout, il est le résultat d’une “conjuration” hispano-mexicaine.