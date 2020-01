L’Espagne pagaie contre la Hongrie et tout est ouvert pour la première place du groupe | Sports pratiques

Dans le match le plus important de la première phase, le équipe de water-polo masculin Il a pu souffrir de rayer un match nul contre une grande équipe hongroise, qu’il a envoyée dans le match pour les trois quarts, mais qui a vu comment l’Espagne était sur le point de terminer le duel dans les derniers instants.

Tout le monde pouvait gagner et c’est pourquoi le tirage au sort est un résultat équitable avec deux des meilleures équipes du continent. Mieux commencé La Hongrie, qui avait des loyers à plusieurs reprises, mais ne pouvait jamais le prolonger au-delà. L’Espagne a résisté dans les pires moments grâce, surtout, au talent de Alberto Munárriz et Felipe Perrone et quand son temps est venu, il a pris de l’avance et avait des options pour gagner. Cela a également aidé le bon niveau de Dani López Pinedo sous les bâtons

Cette dernière partie n’a pas pu profiter de l’équipe David Martin pour sceller une victoire qui aurait été la clé pour quitter presque la première place du groupe, ce qui donne un accès direct aux quarts de finale du tournoi, tandis que les deuxième et troisième doivent payer le prix d’un tour supplémentaire, le huitième tour de fin.

Première place en jeu

Cela sera décidé samedi et le fera en raison de la différence de buts entre les deux. En ce moment, l’Espagne est avec une différence de +16, tandis que la Hongrie est à +14. Cependant, La Turquie, notre prochain adversaire, a remporté Malte et il semble un adversaire plus coriace que Malte, qui affrontera la Hongrie dans une course pour obtenir la plus grande victoire possible pour accéder directement aux quarts.

En tout cas, le match contre la Hongrie, résolu par une égalité à 11, a laissé de bons sentiments au sein de l’équipe nationale. Il est connu pour souffrir, a résisté et a pu gagner. En fait, au cours du dernier trimestre, l’Espagne a eu quelques attaques pour attraper deux buts qui auraient pu être définitifs.

Il est maintenant temps de terminer le travail le troisième jour et de chercher cet endroit direct pour quarts de finale.

