L’Espagne recevra jusqu’à 4 145 millions de fonds européens contre le coronavirus | Économie

L’Espagne pourra utiliser 4 145 millions d’euros sur les 37 000 millions que l’Union européenne (UE) allouera à des investissements pour atténuer les effets de la pandémie de coronavirus sur les petites et moyennes entreprises, l’emploi et le système de santé.

Cela se reflète dans l’initiative présentée ce vendredi par la Commission européenne et qui doit désormais recevoir le feu vert des pays de l’UE et du Parlement européen, un feu vert que Bruxelles espère arriver au plus tard dans les deux prochaines semaines.