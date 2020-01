L’Espagne sera aux SheBelieves, en mars | Sports pratiques

La séléction espagnole jouera le tournoi SheBelieves, l’un des plus prestigieux football féminin, en mars prochain, aux États-Unis, où il affrontera également l’équipe locale, le Japon et l’Angleterre.

L’équipe dirigée par Jorge Vidal Il participera pour la première fois à l’un des tournois de football féminin les plus prestigieux, qui réunira trois autres équipes avec un meilleur classement que celui espagnol. États Unis, champion du monde, mène le classement FIFA, tandis que L’Angleterre il occupe la sixième place et la Japonais, le dixième. De son côté, l’Espagne, en constante évolution, est déjà en treizième position.

L’équipe nationale commencera sa participation contre le Japon le jeudi 5 mars, qui se jouera dans le Stade d’Exploria d’Orlando (Floride). Puis, dimanche 8 mars, ils affronteront les grands États-Unis, rappelant l’affrontement que les deux équipes ont disputé lors du deuxième tour de la dernière Coupe du monde en France.

Ce sera dans le Arène Red Bull du New Jersey où ces deux équipes sont revues, tandis que la dernière journée sera contre l’Angleterre, dans le Stade Toyota du Texas le mercredi 11 mars.

Préparation de l’Euro Cup

Un tournoi qui servira à gagner en prestige et surtout à préparer la qualification pour la Coupe d’Europe Euro 2021. Une compétition dans laquelle l’Espagne mène la Groupe C, et qui s’affronteront à nouveau en avril prochain, les jours 9 et 13, contre Modalvia et République tchèque, respectivement. Les deux matches à domicile.

Jusqu’à présent, l’équipe espagnole compte 7 points, après deux victoires et un match nul, un de plus que les Tchèques, deux victoires et une défaite, précisément contre l’Espagne, dans un match rouge mémorable.

Avant l’été, l’Espagne recevra également à domicile, en Pologne, le 7 juin, pour clore le classement en septembre, avec des visites en Moldavie, jour 19, et en Azerbaïdjan, jour 22, dans le tour 4-0 pour les Espagnols.

