L’Espagne s’incline face à l’Autriche dans le tennis de table pré-olympique | Sports pratiques

La Équipe féminine espagnole le tennis de table n’a pas pu obtenir son classement direct pour Jeux de Tokyo 2020, après avoir perdu contre l’Autriche 3-1, pré-olympique qui se joue à Gondomar (Portugal), pour lequel il devra désormais se battre en playoffs, huit équipes pour un poste.

L’équipe féminine, qui ne pouvait pas compter sur la présence de Galia Dvorak, son deuxième meilleur joueur, a joué une place à Tokyo contre les Autrichiens, après avoir remporté ce mercredi à Grande Bretagne 3-0.

La confrontation a commencé par une victoire autrichienne dans le double jeu, avec une nette victoire 3-0, avec des partiels de 11-4, 11-4 et 11-2, en faveur de Yuan Liu et Jia Liu Ana Garcia et Sofia-Xuan Zhang. Alors Maria Xiao il a fait face Sofia Polcanova dans un match où les Espagnols ont très bien commencé, avec un 11-3 en faveur, bien que le rival ait réagi pour ajouter deux sets consécutifs (6-11 et 5-11).

Victoire Xiao

En dépit d’être contre le tableau de bord, Xiao a repris le jeu du manga initial, égalé avec un 11-5, et a fini par donner le point à l’Espagne avec la finale 11-4.

Dans le troisième match, Sofia-Xuan Zhang n’a rien pu faire à Jia Liu, qui a remporté les trois manches, clairement 11-7, 11-6 et 11-1.

Déjà dans le quatrième et enfin le dernier match, Ana Garcia ne pouvait pas avec Sofía Polcanova, qui a montré sa différence dans le classement mondial, puisque l’Autrichien est le quatorzième par 201 des jeunes espagnols. Et que Garcia s’est battu et a affronté un joueur avec beaucoup plus d’expérience, comme en témoigne le premier tour marqué par 13-11 et même au second, il avait un 9-7 en faveur.

Cependant, l’Autrichien a finalement su inverser le jeu, a clôturé le set avec quatre points consécutifs (9-11), puis a déjà dominé dans les deux manches suivantes 11-1 et 11-4.

De son côté, l’équipe masculine est sortie de cette phase pré-olympique lors de leur premier affrontement, où elle s’est inclinée contre la Suède, qui s’est imposée 3-0.

