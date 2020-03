L’Espagne transforme une patinoire en morgue alors que les décès de coronavirus continuent d’augmenter

Des membres de l’unité d’urgence de l’armée espagnole désinfectent le Palais de glace, une patinoire qui servira de morgue au milieu de la pandémie de coronavirus.

Madrid, Espagne (.) – Une patinoire à Madrid est devenue une morgue temporaire alors que l’Espagne tente de faire face aux conséquences de son épidémie rapide de coronavirus.

L’unité militaire d’urgence du pays transporte les corps des personnes décédées de Covid-19 au Palais de glace, dans le quartier Hortaleza de Madrid, a déclaré mardi le bureau du président régional de Madrid à ..

Le gouvernement régional a déclaré qu’il s’agissait d’une “mesure temporaire et extraordinaire” destinée à “atténuer la douleur des familles des victimes et la situation qui se passe dans les hôpitaux de Madrid”.

L’Espagne a le quatrième plus grand nombre de cas confirmés dans le monde, après la Chine, l’Italie et les États-Unis, et le troisième nombre de décès. Le pays a confirmé 39 673 cas et 2 696 décès, ont annoncé mardi les autorités.

Le service funéraire municipal de Madrid, l’un des principaux prestataires de la ville, a annoncé lundi dans un communiqué qu’il cesserait de collecter les corps des victimes de Ccvid-19, car ses travailleurs ne disposent pas de suffisamment de matériel de protection. Le service gère 14 cimetières, deux salons funéraires et deux crématoriums à Madrid.

MIRA: Espagne: ils arrêtent une personne qui a violé la quarantaine déguisée en dinosaure

Le service funéraire a déclaré que les crémations, les enterrements et d’autres services pour les victimes du coronavirus continueraient comme d’habitude, mais seulement si les corps étaient “expédiés par d’autres entreprises de services funéraires dans un cercueil fermé”.

Madrid est l’un des épicentres des épidémies en Espagne. La présidente de la communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a déclaré la semaine dernière que la ville s’attend à ce que 80% de sa population soit convoitée-19. “Ils présenteront des symptômes bénins”, a-t-il déclaré à la radio locale, mais a ajouté que la maladie sera un problème pour la population vulnérable de la ville, qui représente environ 15% de la population.

L’Espagne est enfermée et en état d’urgence depuis le vendredi 13 mars. La période devait initialement durer 15 jours, mais le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré dimanche que l’état d’urgence pourrait être prolongé de 14 jours. Le Parlement débattra de la motion mercredi.

Des hôpitaux d’urgence ont été créés dans tout le pays, tandis que les résidents ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur.

REGARDEZ: Des professionnels de la santé étrangers sans permis résidant aux États-Unis offrir leur aide pour lutter contre le coronavirus

Mardi, un nouvel arrêté gouvernemental est entré en vigueur, ordonnant aux maisons de soins infirmiers de signaler au gouvernement toute personne décédée qu’ils ne peuvent pas transporter depuis la résidence.

L’ordonnance semble avoir été émise en réponse à des informations parues dans les médias espagnols citant le ministre de la Défense du pays disant qu’un foyer de soins pour personnes âgées avait un ou plusieurs corps qui n’étaient pas déplacés.

Al Goodman, Laura Pérez Maestro et Ingrid Formanek de . ont rapporté de Madrid. Max Ramsay a rapporté de Londres, Ivana Kottasová a écrit de Londres.

.