L’Espagnol Andújar élimine son compatriote Verdasco à l’Open de Rio | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Pablo Andújar a battu lundi son compatriote Fernando Verdasco par 6-3 et 6-3 en première ronde de l’Open de Rio de Janeiro et a assuré une place en huitièmes de finale, où il sera mesuré avec le vainqueur du duel entre lui L’espagnol Pedro Martínez et le bolivien Hugo Dellien.

Le duel entre les deux vétérans espagnols a duré une heure et 28 minutes et correspond à l’histoire des différends entre eux depuis Andújar, 34 et 59 au classement ATP, a maintenant les mêmes trois victoires que Verdasco, 36 ans et 49 au classement mondial.