L’Espagnol Martinez bat son compatriote Andújar et se qualifie pour Rio | Sports

L’Espagnol Pedro Martínez a imposé son compatriote Pablo Andújar mercredi 6-1 et 6-4, et s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open de Rio de Janeiro, une instance dans laquelle le vainqueur du duel entre le Brésilien sera mesuré vendredi Thiago Monteiro et le hongrois Attila Balazs.

Martínez, 22 et 133 au classement ATP, a profité de sa meilleure condition physique et de sa résistance aux conditions climatiques difficiles de cette ville brésilienne pour battre Andújar (59 ATP), 34 ans, dans un match d’une heure et 26 minutes pour les huitièmes de finale du seul tournoi ATP 500 en Amérique du Sud.