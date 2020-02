L’éternel cauchemar de “Le cabinet du Dr Caligari” a cent ans | Culture et divertissement

Un film peut avoir cent ans et rester jeune, même avec sa délicieuse horreur et son silence. C’est le cas de “Le cabinet du Dr Caligari”, le premier grand film d’horreur de l’histoire du cinéma et l’un des plus influents et emblématiques du moment.

Ce “cabinet du Dr Caligari” est un cauchemar total, peu de doutes. Encadré dans une décoration extravagante, nette et irréelle, le film, présenté en première le 26 février 1920 au cinéma Marmorhaus de Berlin, est considéré comme l’oeuvre par excellence du cinéma expressionniste allemand.

L’écrivain Jesús Palacios se démarque dans l’ouvrage collectif “Le cabinet du Dr Caligari. Le livre du centenaire” (Notoire) que le but du cinéaste Robert Wiene était “de refléter l’humeur de ses personnages et l’atmosphère psychologique ou spirituelle de la l’histoire à travers des signes extérieurs liés aux émotions violentes et primitives. ”

Tout cela ajouté à une sorte de cubisme dans les décorations aux fenêtres triangulaires, aux bâtiments inclinés aux ruelles étroites, au style sombre et fantasmagorique qu’il maintient tout au long de la narration et réalisé par Walter Riemannn, Hermann Warm et Walter Röring, font du film un exemple clair d’expressionnisme cinématographique.

Robert Wiene (Wrocław, 1873, puis Allemagne, aujourd’hui Pologne) est venu à un projet qui allait d’abord être réalisé par Fritz Lang mais est finalement tombé entre les mains de ce cinéaste, qui n’est entré dans l’histoire du cinéma que pour cette titre.

Le script a été écrit par Hans Janowitz et Carl Mayer et est basé sur des événements réels. La genèse a été, selon Janowitz, par une série d’événements qu’il avait vécus, le meurtre le plus frappant d’une femme.

“Le cabinet du Dr Caligari est apparu comme un rêve et cela s’est reflété”, explique l’écrivain Adrián Sánchez, un autre auteur du livre du centenaire. Janowitz a déclaré que l’idée est venue après être tombé amoureux d’une femme qu’il avait vue lors d’une foire.

“Janowitz a continué, mais il l’a perdu de vue quand il est entré dans des buissons, d’où un homme est ensuite parti. Le lendemain, il a lu dans la presse que la jeune fille avait été assassinée à la foire et cela l’a profondément choqué”, ajoute Sánchez .

L’autre scénariste, Mayer, a également apporté des éléments importants à l’intrigue tirée de ses souvenirs d’un examen psychiatrique qu’il a dû subir pendant la guerre.

“Tout cela combiné avec le climat raréfié qui a été vécu en Allemagne dans les années d’après-guerre, a créé une histoire étrange et sordide qui impliquait un spectacle de meurtres mystérieux”, explique Sánchez.

“Cabinet du Dr Caligari” raconte l’histoire d’un hypnotiseur fou, le Dr Caligari (Werner Krauss), qui utilise un somnambule Cesare (Conrad Veidt) – qui est capable de prédire la mort – pour commettre des meurtres. Après la mort suspecte de son ami Alan (Heinrich von Twardoswki), Franzis (Friedrich Feher) commence à enquêter sur le médecin.

“Nous sommes au milieu d’une hallucination paranoïaque, qui, pour nous, équivaut en grande partie à un rêve, voire plus, étant donné la nature sinistre de l’intrigue et du décor, dans un cauchemar”, explique Palacios.

Le film muet est devenu un phénomène international, projetant au-delà de ses frontières un fantastique cinéma allemand qui a commencé son voyage avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.

“Entre 1920 et 1922, le film est sorti pratiquement dans le monde civilisé, bien reçu aux États-Unis, en France et au Japon”, explique Palacios.

Malgré son bon accueil, il a également fait l’objet de nombreuses critiques controversées et divergences d’opinion entre intellectuels et artistes. Palacios rappelle que, “malgré les manifestations anti-allemandes promues par les États-Unis pour boycotter son exposition pour des raisons politiques et commerciales, et malgré les critiques, les gens ont montré leur enthousiasme pour une production différente”.

Tout cela et plus encore ne fait qu’affirmer la renommée d’un film qui ne vieillit pas et qui est devenu l’objet d’adoration et d’inspiration pour de nombreux cinéastes comme Hitchcock avec sa «Psychose».

Et cela est toujours aussi valable qu’au moment de sa sortie, ce qui est démontré par des expositions telles que “Be Caligari! The Virtual Cabinet”, que la cinémathèque allemande est dédiée ces jours-ci et se concentrant sur la campagne publicitaire qui a accompagné le film à sa sortie.

Cent ans se sont écoulés et l’horreur du «cabinet du Dr Caligari» continue et continuera de créer des cauchemars.

Silvia García Herráez