L’étude de séroprévalence COVID-19 débutera demain dans tout le pays | La société

L’étude de séroprévalence pour connaître la dimension réelle de l’épidémie COVID-19 commencera à être réalisée demain sur tout le territoire national, a annoncé ce dimanche le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a précisé que des données seront collectées au niveau provincial et local et également par âge et sexe.

Illa, lors d’une conférence de presse télématique après la réunion de Pedro Sánchez avec les présidents régionaux, a expliqué que cette étude fournira également des informations sur le comportement de la transmission du virus dans les foyers après six semaines de détention.

L’analyse sera réalisée en trois vagues, avec un intervalle de 21 jours entre chacune, pour voir “l’évolution dynamique de la maladie”, ce qui pour les experts, selon le ministre, est une donnée très pertinente.

Il offrira également des données partielles sur chaque “vague” pour savoir comment évolue l’épidémie, a-t-il déclaré.

Pour mener à bien cette étude, un total de 36 000 ménages comptant en moyenne 2,5 membres chacun ont été sélectionnés, et bien que leur participation soit volontaire, le ministre a demandé à ces familles sélectionnées au hasard de “collaborer dans la mesure du possible” “car cela aidera à avoir” cette vraie photo de l’épidémie “.

Les échantillons seront collectés dans de petites municipalités des 50 provinces et afin de les collecter, a souligné Illa, la collaboration des communautés autonomes ainsi que des services de soins primaires est très importante.

De plus, les communautés autonomes adapteront l’étude aux particularités de leur territoire.

Pour mener à bien l’étude, un premier test rapide d’anticorps (un échantillon de sang) sera effectué puis un deuxième test d’anticorps sérique sera effectué, ce qui nécessitera un personnel de santé spécialisé, a indiqué le responsable de la santé.