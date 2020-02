L’Europe a les moyens de faire face à la fermeture des usines automobiles chinoises | Économie

Les constructeurs automobiles européens disposent de suffisamment de diversification et de ressources pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus qui paralyse les usines automobiles et les composants automobiles en Chine, un pays où un véhicule sur trois vendu dans le monde est assemblé.

Cela est compris par les constructeurs et experts consultés par Efe, qui soulignent néanmoins que l’industrie automobile du Japon et de la Corée du Sud sont, du fait de leur proximité avec la Chine, les plus exposées à l’arrêt de production dans les usines du géant asiatique, ainsi que les difficultés logistiques qu’elle entraîne et qui entravent la sortie de pièces du pays.