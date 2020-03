L’Europe est le nouvel épicentre du coronavirus – Telemundo Miami (51)

L’Europe est devenue l’épicentre du coronavirus, l’Italie étant le pays le plus touché avec plus d’un millier de morts, tandis que la Chine tente de retrouver le rythme de vie normal avec plus de 80 000 personnes infectées.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde est passé à 132 758, après que 7 499 nouvelles infections à coronavirus ont été signalées au cours des dernières 24 heures, tandis que 342 nouveaux décès sont passés à 4 955, selon le nombre quotidien de Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’Europe “est devenue l’épicentre de la pandémie” de COVID-19.

Le médecin éthiopien a déclaré à Genève que “le nombre de cas et de décès signalés quotidiennement en Europe dépasse celui du reste du monde, à l’exception de la Chine” et qu’il est “encore plus important” que le dernier pays “à son apogée”. de l’épidémie. “

L’Italie reste le pays le plus touché, avec 15 113 cas (2 651 nouveaux) et 1 016 décès (189 de plus que la veille), suivi par l’Espagne, avec 4 200 cas et 120 décès, qui a déclaré l’état d’alarme, qui commence officiellement demain samedi

Après la tempête, elle commence lentement à disparaître en Chine, où environ 95% des grandes entreprises situées en dehors de la province du Hubei, foyer de l’épidémie de COVID-19, et 60% des petites et moyennes entreprises ont déjà repris votre activité.

Les symptômes du coronavirus, de la grippe et du rhume sont très similaires, mais comment savoir si vous en avez un?

La Chine a annoncé jeudi que le pic de contagion de l’épidémie de coronavirus a été atteint, mais n’a pas encore levé les mesures préventives strictes qui maintiennent une grande partie de la population à la maison.

La Chine a dénombré huit nouveaux cas de contagion du coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre les 15 enregistrés la veille. De plus, au cours de la même période, 1 318 personnes ont été libérées après avoir surmonté la maladie.

Selon les données officielles, 64 111 patients ont été libérés depuis le début de l’épidémie et plus de 678 088 personnes en contact étroit avec les personnes infectées ont fait l’objet d’un suivi médical, dont 12 161 sont encore sous observation.

Regardez de quoi il s’agit.

Restrictions de voyage

Face à l’alarme mondiale de COVID-19, les mesures de choc telles que la déclaration d’une urgence nationale et l’interdiction de voyager pour les touristes des pays les plus touchés par la pandémie ont également augmenté.

Le président américain Donald Trump a déclaré une urgence nationale en raison du coronavirus, une mesure qui débloquera jusqu’à 50 milliards de dollars de fonds fédéraux.

La Russie a annoncé des restrictions sur les communications aériennes avec tous les pays de l’Union européenne, mesures qui entreront en vigueur le lundi 16 mars.

Voici quelques conseils pour éviter la contagion par le coronavirus.

L’Autriche a relevé son alerte voyage pour l’Espagne, la France et la Suisse au plus haut niveau et a annulé lundi toutes les liaisons aériennes avec ces trois pays à 00h00.

La Turquie a suspendu ses vols vers l’Espagne, l’Allemagne, la France, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Suède, une mesure qui entrera en vigueur à 05h00 GMT demain.

L’Argentine, à son tour, a ordonné que la suspension des vols en provenance des zones affectées par le coronavirus décrétée jeudi commencera à prendre effet à compter de mardi prochain.

Le Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et du bureau régional pour les Amériques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), explique dans une interview l’étendue du coronavirus et les mesures à prendre pour prévenir la contagion.

.