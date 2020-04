L’Europe s’apprête à vivre dans une nouvelle normalité | La société

La plupart des pays européens se préparent déjà à entrer dans une nouvelle normalité, sans confinement de la population, mais avec des directives comportementales et des limitations pour empêcher l’épidémie de coronavirus en déclin de reprendre des forces ou une nouvelle vague de se produire.

Rétablir la normalité avant la pandémie ne sera possible qu’après une vaccination de masse, a déclaré aujourd’hui le ministre autrichien de la Santé, l’écologiste Rudolf Anschober, lors d’une conférence de presse télévisée.

SEULEMENT QUAND IL YA UN VACCIN, IL Y AURA UNE NORMALITÉ TOTALE

Les Autrichiens retrouveront leur liberté de circulation ce vendredi: à minuit le 30 avril, l’internement de la population décrété à la mi-mars se termine et tous les commerces et la plupart des prestataires de services, tels que les coiffeurs et salons de beauté, ainsi que des visites contrôlées dans des maisons de soins infirmiers.

Les parcs pour enfants seront également rouverts et de petites manifestations et autres rassemblements seront autorisés. Et tout au long du mois de mai, il y aura un retour à l’école par étapes.

Les autorités autrichiennes ont pris ces décisions car elles considèrent que l’épidémie est maîtrisée.

L’Autriche est l’un des pays les moins touchés par le COVID-19, ce qui lui a permis d’avancer dans les mesures d’assouplissement de l’accouchement. Le pays de 8,8 millions d’habitants compte 15 357 personnes infectées, dont 12 580 se sont rétablies et 569 sont décédées.

Malgré cela, les autorités sont prudentes. Anschober a averti que si ces mesures provoquent une augmentation des contagions, le gouvernement inversera l’assouplissement.

Pour éviter une deuxième vague, il a souligné la nécessité de respecter les mesures qui feront partie de la “nouvelle normalité”, notamment le lavage fréquent des mains, le maintien à distance des autres ou l’utilisation de masques dans les espaces publics fermés alors qu’il n’y a pas de vaccin.

Dans les restaurants, le nombre de convives sera limité et l’ouverture des show-rooms n’est pas encore prévue. Les événements de masse sont interdits jusqu’au 30 juin.

Et le ministère du Tourisme prépare un plan de promotion interne car il n’est pas prévu qu’en été il sera possible de voyager à l’étranger ou que des visiteurs étrangers viennent.

CAPACITÉ DE RÉACTION POUR UN REBOND

Mais aussi dans les pays européens les plus touchés par la pandémie, la fin du confinement se profile.

Ainsi en Espagne, l’exécutif, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, a approuvé mardi une feuille de route intitulée “plan de transition vers la nouvelle normalité”.

Il s’agit d’un plan en quatre phases, qui sera appliqué dans différents territoires en fonction de l’évolution de la maladie, et qui pourrait être achevé fin juin, a annoncé Sánchez.

Chaque phase comprend des niveaux d’ouverture plus élevés dans les magasins, les hôtels, les écoles et les activités culturelles, sportives et religieuses.

L’ouverture de l’année scolaire “aura lieu au mois de septembre”, bien que l’ouverture exceptionnelle de centres de concertation et de renforcement soit envisagée. Le gouvernement espagnol considère que l’épidémie de COVID-19 est déjà en “marges de contrôle” “et que le système de santé du pays a la capacité de réagir à” toute flambée “”, a déclaré lundi le ministre de la Santé, Salvador Illa.

Cependant, la fin de l’emprisonnement se fera “pas à pas, avec une grande prudence et une grande prudence” pour éviter des revers dans l’évolution de la maladie, a averti le ministre.

Les autorités insistent sur le fait que cela nécessite des mesures de renforcement de la santé et de la sécurité, telles que l’hygiène et la distance physique entre les personnes.

De même, en France, tous les magasins, à l’exception des bars et restaurants, pourront ouvrir à partir du 11 mai, date de début de la désescalade due à la pandémie de coronavirus.

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé aujourd’hui devant l’Assemblée nationale que les entreprises devraient limiter le nombre de personnes présentes dans leurs établissements et garantir une distance d’un mètre.

En ce qui concerne les écoles, la réintégration débutera le 11 mai. Philippe a précisé que le retour en classe, échelonné sur trois semaines, serait volontaire.

Toujours en France, la désescalade s’adaptera à la réalité de chaque territoire. Par exemple, les parcs et jardins n’ouvriront que dans les départements où le coronavirus “ne circule pas activement”, et les plages, fermées depuis le début de l’isolement le 17 mars, resteront inaccessibles jusqu’au 1er juin au moins.

Les citoyens pourront quitter leur domicile sans l’affidavit actuellement obligatoire, sauf pour les trajets à plus de 100 kilomètres du domicile, qui ne seront autorisés que pour des raisons familiales ou professionnelles urgentes.

Les transports en commun devront également s’adapter: l’utilisation d’un masque sera obligatoire et les différents opérateurs devront s’organiser pour respecter la distance sociale.

Et Philippe a prévenu que le gouvernement n’exclut pas d’entamer la désescalade de l’emprisonnement au plus tard le 11 mai si la diminution du nombre d’infections à coronavirus n’est pas maintenue.

Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie s’élève à 23 293 personnes en France et 128 339 cas confirmés de contagion ont été enregistrés.

VIVRE AVEC UN MASQUE

Dans de nombreux pays, le masque est considéré comme l’une des meilleures garanties qu’un manque de confinement n’entraînera pas une augmentation des infections.

En Italie, pays durement touché par l’épidémie, les préparatifs se concentrent sur la manière de continuer à mettre des barrières à la contagion.

Le commissaire extraordinaire pour l’émergence du coronavirus en Italie, Domenico Arcuri, s’est engagé à encourager la propre production de masques, tandis qu’en mai l’application pour le suivi téléphonique des contacts positifs commencera également à fonctionner.

Arcuri a défendu aujourd’hui la décision du gouvernement, critiquée par certains qui l’appelaient une économie de guerre, de fixer le prix maximum des masques à 50 centimes d’euro. Il a assuré que la mesure ne fait que blesser les spéculateurs et “ceux qui ont voulu gagner de l’argent grâce à l’urgence et à la douleur”.

A partir de lundi prochain, lorsque certaines sorties seront autorisées, “12 millions de masques seront distribués par jour et en juin ils seront 18 millions par jour; en juillet, 25 millions et en septembre lorsque les écoles commenceront, cela atteindra 30 millions”, a-t-il déclaré.

L’Italie enregistre 201 505 cas totaux de coronavirus. Le bilan des morts atteint 27359.

En Allemagne, à partir de demain mercredi, l’utilisation d’un masque devient obligatoire dans les magasins du pays, comme c’est déjà le cas dans les transports en commun.

Ces mesures seront appliquées dans tous les États, car c’est une décision qui relève de la responsabilité des régions, mais les amendes varieront. En Bavière (Sud), la terre la plus touchée, les contrevenants sont exposés à une amende de 150 euros et les commerçants qui n’équipent pas leur personnel de masques faciaux à l’un des 5 000 euros maximum.

ÉTAT DE CONTRÔLE PERMANENT

Au Portugal, qui totalise aujourd’hui 948 décès dus à Covid-19, le 2 mai, l’état “d’urgence” prend fin et la “calamité” commence, ce qui rend l’accouchement plus flexible, mais implique un “contrôle permanent” selon les mots du président du pays, Marcelo Rebelo de Sousa.

La levée de l’état d’urgence n’implique pas le début d’une étape de “normalité définitive”, a insisté le président, qui a rencontré aujourd’hui à Lisbonne le Premier ministre António Costa et un groupe de spécialistes pour s’informer sur la situation de la pandémie.

Rebelo de Sousa tiendra des réunions avec des experts et des politiciens avant de détailler le processus de reprise progressive de l’activité dans le pays.

LES TESTS, L’AUTRE MANIÈRE DE CONTRÔLER LE CONTAGIO

Le dépistage des coronavirus est l’autre moyen de continuer à maîtriser l’épidémie et un pays très petit et très riche comme le Luxembourg a annoncé aujourd’hui qu’il serait fait sur tous ses habitants.

Parallèlement, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a suscité aujourd’hui la controverse en corrigeant les chiffres concernant l’Espagne qu’elle avait publiés lundi concernant les tests de coronavirus effectués. L’Espagne est apparue en huitième position et est passée à la dix-septième.

Dans un communiqué, l’OCDE a regretté “la confusion créée dans un sujet sensible par un débat sur des questions méthodologiques”, faisant allusion au fait qu’elle avait initialement ajouté dans le cas de l’Espagne les chiffres des tests de détection PCR avec les tests sérologiques, quand pour les autres pays ne représentaient que les premiers.

L’Espagne est reléguée à la dix-septième position avec 22,3 tests pour 1000 habitants, en dessous de la moyenne de 23,1 et des pays en tête de liste, comme l’Islande (135), le Luxembourg (64,6) ou l’Italie (29,7).

Après avoir rectifié son document, l’OCDE a rappelé aujourd’hui que “l’aspect le plus fondamental est que les pays, dont l’Espagne, ont augmenté le nombre de tests disponibles, ce qui montre la priorité qu’ils leur accordent, car c’est l’élément le plus important pour améliorer leur capacité à contrôler la propagation du virus. “

OUVERTURE DES FRONTIÈRES INTERNES

D’autre part, les ministres de l’intérieur de l’Union européenne (UE) ont demandé aujourd’hui à la Commission européenne (CE) de coordonner la levée future des restrictions et contrôles appliqués aux frontières entre les États membres depuis le début de l’épidémie de coronavirus. .

“Des deux côtés des frontières, les mêmes mesures doivent être prises et en même temps. Je pense que pour de nombreux pays de l’UE (la question) n’est pas de les lever ou non, mais comment le faire”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse télématique à la fin de la vidéoconférence de la commissaire européenne à l’intérieur et à l’immigration, Ylva Johansson.

La réouverture des frontières aura lieu “progressivement”, à commencer par les zones qui ont connu une diminution des cas de COVID-19, selon un communiqué publié par la présidence semestrielle du Conseil de l’UE détenue par la Croatie.

En plus de traiter de la situation aux frontières intérieures de l’UE, les ministres ont discuté de l’utilisation, dans un souci de non-confinement, des applications informatiques pour identifier les personnes infectées par COVID-19.