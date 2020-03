L’exclusivité de l’Aston Martin V12 Speedster a un prix de 876 000 euros | Moteur

Le fabricant de sport britannique Aston Martin a mis en vente une édition limitée – à 88 unités – du V12 Speedster, qu’il prévoit de commencer à livrer au premier trimestre 2021 à un prix qui, au Royaume-Uni, commence à 765000 livres ( environ 875 984 euros au taux de change actuel).

Il a été conçu en un peu plus d’un an par l’équipe de personnalisation «Q by Aston Martin», qui s’est inspirée de l’histoire de la marque en design racing et aéronautique.

Au siège d’Aston Martin à Gaydon (Royaume-Uni), le président-directeur général d’Aston Martin Lagonda, Andy Palmer, a présenté mercredi le véhicule inspiré du légendaire avion de chasse F / A-18.

Selon Palmer, l’Aston Martin V12 Speedster Limited Edition est un biplace sans toit ni pare-brise, ce qui en fait le “plus excitant” de ceux fabriqués par la marque jusqu’à présent et s’adresse aux collectionneurs et clients les plus exigeants et les plus enthousiastes.

La dernière architecture en aluminium de la marque sera utilisée pour sa fabrication, ainsi que des éléments de la gamme Aston Martin DBS Superleggera et Vantage.

Le moteur qu’il équipe est le V12 de 5,2 litres à double turbocompresseur et 700 ch, avec un couple maximal de 753 Nm, qui est lié à une transmission automatique ZF à huit rapports avec un différentiel à glissement limité qui entraîne les roues arrière. Accélère de 0 à 100 en 3,5 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 300 km / h.

Pour pouvoir profiter du bruit du moteur, les ingénieurs ont imaginé un système d’échappement en acier qui sort par le centre du diffuseur arrière et émet un bruit “intense et caractéristique”.

Pour les matériaux intérieurs tels que la fibre de carbone, du cuir de selle fait main, du chrome, de l’aluminium et du caoutchouc imprimé en 3D ont été utilisés. Devant le copilote se trouve un sac en cuir amovible au lieu de la traditionnelle boîte à gants.

Extérieurement, ce véhicule artisanal est fini en gris argent Skyfall avec des détails noirs satinés aux extrémités de l’échappement ou des évents, qui se déplacent également à l’intérieur (rembourrage, tapis de sol ou poignées de porte).

Selon l’ingénieur en chef d’Aston Martin, Matt Becker, les émotions derrière le volant de la V12 Speedster Limited Edtion sont sans précédent, car la conception ouverte de la voiture ajoute une nouvelle dimension à la conduite.

Selon lui, “il est impossible d’obtenir une expérience de conduite plus pure”, que partage le directeur du design d’Aston Martin, Miles Nurnberger, qui a noté que pour sa conception, ils ont pris “un pas en arrière” et ont cherché l’inspiration dans le passé de la marque.

Depuis le lancement de DB11, tout est concentré et très tourné vers l’avenir, selon Nurnberg, qui a précisé que pour cette édition limitée, ils ont cherché un rythme différent et ont pris comme références la DBR1, vainqueur du Mans en 1959, au CC100 Speedster Concept de 2013 ou DB3S de 1953.

Il a été créé pour offrir une expérience “incroyablement viscérale” dans laquelle, avec le moteur V12, au lieu d’un V8, il cherche à “améliorer tous les attributs émotionnels au maximum”, a déclaré le directeur de la conception.