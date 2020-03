L’EZLN décrète une “alerte rouge” pour le coronavirus et ferme ses centres d’autonomie gouvernementale au Chiapas

Le sous-commandant Moisés a indiqué qu’il s’agissait d’une “menace réelle et scientifiquement prouvée pour la vie humaine” et a critiqué “l’irresponsabilité frivole et le manque de sérieux des mauvais gouvernements et de la classe politique dans son ensemble”.

Le Armée zapatiste de libération nationale a déclaré une “alerte rouge” pour l’épidémie du coronavirus Covid-19 dans le pays, raison pour laquelle il a annoncé la fermeture de ses centres de réunion, appelés escargots, dans diverses parties de l’État du Chiapas.

La déclaration complète est reproduite:

AU PEUPLE DU MEXIQUE:

AUX PEUPLES DU MONDE:

AU CONGRÈS NATIONAL DES AUTOCHTONES – CONSEIL DES GOUVERNEMENTS AUTOCHTONES:

AU SIXIÈME NATIONAL ET INTERNATIONAL:

AUX RÉSEAUX DE RÉSISTANCE ET DE RÉBELLION:

SOEURS, FRERES, SOEURS:

PARTENAIRES, PARTENAIRES, PARTENAIRES:

NOUS COMMUNIQUONS QUE:

CONSIDÉRANT LA VRAIE MENACE, PROUVÉE SCIENTIFIQUEMENT, POUR LA VIE HUMAINE QUI REPRÉSENTE LE CONTACT COVID-19, ÉGALEMENT CONNU COMME «CORONAVIRUS».

CONSIDÉRANT L’IRRESPONSABILIDAD FRÍVOLA ET LE MANQUE DE SÉRIEUSITÉ DES MAUVAIS GOUVERNEMENTS ET DE LA CLASSE POLITIQUE DANS SON ENSEMBLE, QUI UTILISENT UN PROBLÈME HUMANITAIRE POUR ATTAQUER MUTUELLEMENT, AU LIEU DE PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR FAIRE FACE AUX MESURES NÉCESSAIRES DE NATIONALITÉ, SEXE, RACE, LANGUE, CROYANCE RELIGIEUSE, MILITANCE POLITIQUE, CONDITION SOCIALE ET HISTOIRE.

CONSIDÉRANT LE MANQUE D’INFORMATIONS VRAIES ET OPPORTUNES SUR LA PORTÉE ET LA GRAVITÉ DES CONTAGIEUX, AINSI QUE L’ABSENCE D’UN VRAI PLAN POUR FAIRE FACE À LA MENACE.

CONSIDÉRANT L’ENGAGEMENT ZAPATISTA DANS NOTRE COMBAT POUR LA VIE.

NOUS AVONS DÉCIDÉ:

PREMIER.- DÉCRETER L’ALERTE ROUGE DANS NOS VILLAGES, COMMUNAUTÉS ET QUARTIERS, ET DANS TOUTES LES INSTITUTIONS ORGANISATIONNELLES ZAPATISTES.

DEUXIÈME.- RECOMMANDENT LES BONS CONSEILS D’ADMINISTRATION ET LES MUNICIPALITÉS AUTONOMES REBELLES ZAPATISTAS, LA FERMETURE TOTALE DES ESCARGOTS ET DES CENTRES DE RÉSISTANCE ET DE RÉBELLISSEMENT, IMMÉDIATEMENT.

TROISIÈME.- RECOMMANDER LES BASES DE SOUTIEN ET TOUTE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE POUR SUIVRE UNE SÉRIE DE RECOMMANDATIONS EXTRAORDINAIRES ET DE MESURES D’HYGIÈNE QUI SERONT TRANSMISES À EUX DANS LES COMMUNAUTÉS, VILLES ET VOISINS ZAPATISTES.

QUATRIÈME.- EN L’ABSENCE DES MAUVAIS GOUVERNEMENTS, EXHORTEZ TOUT LE MONDE, TOUT LE MONDE ET TOUT LE MONDE, AU MEXIQUE ET DANS LE MONDE, DE PRENDRE LES MESURES SANITAIRES NÉCESSAIRES QUI, AVEC DES BASES SCIENTIFIQUES, LES PERMETTENT D’AVANCER ET AVEC LA VIE DE CETTE PANDY.

CINQUIÈME.- NOUS APPELONS À NE PAS LAISSER LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FÉMINICIDE TOMBER, POUR CONTINUER LA LUTTE EN DÉFENSE DU TERRITOIRE ET DE LA TERRE MÈRE, POUR GARDER LA LUTTE POUR [email protected] [email protected], [email protected] Oui [email protected], ET POUR ÉLEVER HAUTEMENT LE DRAPEAU DE LA LUTTE POUR L’HUMANITÉ.

SIXIÈME.- NOUS APPELONS À NE PAS PERDRE LE CONTACT HUMAIN, MAIS À CHANGER TEMPORAIREMENT LES FAÇONS DE NOUS CONNAÎTRE PARTENAIRES, PARTENAIRES, PARTENAIRES, SOEURS, FRÈRES, SOEURS.

LA PAROLE ET L’OREILLE, AVEC LE COEUR, ONT DE NOMBREUSES ROUTES, DE NOMBREUSES VOIES, DE NOMBREUX CALENDRIERS ET DE NOMBREUSES GÉOGRAPHIES À TROUVER. ET CE COMBAT POUR LA VIE PEUT ÊTRE L’UN D’EUX.

C’EST TOUT.

DES MONTAGNES MEXICAINES DU SUD-EST.

Pour le Comité révolutionnaire indigène clandestin – Commandement général du

Armée zapatiste de libération nationale.

Sous-commandant Insurgente Moisés.

Mexique, mars 2020.