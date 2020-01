L’hélicoptère de Kobe Bryant avait un excellent dossier de sécurité, ce qui rend le crash de dimanche encore plus choquant – .

Rétrospectivement, les conditions de vol dans lesquelles Kobe Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et la poignée d’autres passagers qui étaient à bord de l’hélicoptère privé de la légende de la NBA qui s’est écrasé tragiquement dimanche auraient pu sembler inquiétantes. Selon un témoin, le brouillard semblait “aussi épais que nager dans une mare de lait”. Ce témoin a déclaré au New York Times qu’en quittant l’église hier matin, il avait entendu l’hélicoptère de Kobe, un Sikorsky S-76B, entrer frais généraux faibles. Sa première pensée fut de comprendre pourquoi un hélicoptère volait dans ce temps, puis il se souvient avoir pensé qu’il était dangereusement bas. “J’avais une sensation de naufrage dans l’estomac, et je disais:” Prenez de l’altitude. “”

Des hommages affluent de partout au pays, en l’honneur de la star retraitée des Los Angeles Lakers qui n’avait que 41 ans à sa mort. Naturellement, il faudra encore du temps pour comprendre ce qui s’est passé, mais des détails commencent lentement à émerger sur les événements qui ont conduit à l’écrasement de l’hélicoptère – qui, semble-t-il, possédait un bilan de sécurité sonore global et est apparemment si bien construit que les passagers VIP souvent compter sur lui. Et c’est aussi de la même famille d’hélicoptères que celui utilisé par la reine Elizabeth II.

Parmi les détails que nous connaissons, l’hélicoptère a reçu une autorisation spéciale pour les règles de vol à vue, malgré le brouillard, alors qu’il traversait l’espace aérien de Burbank dimanche matin. Il incombait cependant au pilote de s’assurer que les conditions de vol étaient suffisamment sûres pour continuer.

De plus, il ne semble pas, à ce stade, que l’hélicoptère lui-même soit nécessairement préoccupant. Parce qu’il est souvent utilisé pour transporter des VIP, il est construit selon des normes beaucoup plus strictes que les hélicoptères normaux sur lesquels le public peut faire un tour. En fait, la reine Elizabeth II voyage également dans un hélicoptère de la série Sikorsky S-76, une autre indication de sa fiabilité aux yeux des professionnels.

Lorsqu’il jouait encore pour les Lakers, Bryant aurait régulièrement emmené cet hélicoptère de son domicile au Staples Center. Il a été construit en 1991 et peut accueillir 12 personnes, et selon Newsweek, ce modèle comprend des moteurs à double turbomoteur qui sont apparemment la clé de son solide bilan de sécurité et de ses performances.

La mort de Bryant, naturellement, a éclipsé la cérémonie des Grammy dimanche soir, résultant en des hommages de stars à l’intérieur et à l’extérieur du lieu. Les fans se sont rassemblés, et continuent de le faire aujourd’hui, pour leur rendre hommage. Il faudra un certain temps avant qu’une image complète n’apparaisse, mais pour l’instant, les gens à travers le pays honorent l’héritage de Bryant en tant que père, mari, homme d’affaires et l’une des stars de basket-ball les plus extraordinaires à avoir jamais joué au jeu.

