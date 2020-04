L’héritage de Samaranch perdure dix ans après sa mort | PracticoDeporte

Dix ans après sa mort, le Comité International Olympique (CIO) continue de vivre de l’héritage de Juan Antonio Samaranch, en particulier sur le plan économique, bien que la vision de l’avenir affichée par le leader de Barcelone n’aurait jamais été suffisante pour imaginer que l’organisme qui a présidé pendant plus de deux décennies devrait reporter certains Jeux en raison d’une pandémie.

Grâce aux efforts du Fondation Samaranch hispano-chinoise, le Comité olympique espagnol (COE) vient de recevoir 9 000 masques de son homologue du pays asiatique en signe d’aide au sport avant COVID-19. Un signe que son engagement à unir le sport, la diplomatie et la solidaritéd continue de porter ses fruits.

Juan Antonio Samaranch est né à Barcelone le 17 juillet 1920 et est décédé dans la même ville le 21 avril 2010, neuf ans après avoir quitté la présidence du CIO, où il était arrivé en 1980.

Une vie liée au sport

Délégué national à l’éducation physique et aux sports entre 1966 et 1970, avocat à Cortes de 1967 à 1977 et président du Conseil provincial de Barcelone entre 1973 et 1977, jusqu’à sa nomination comme ambassadeur auprès de l’Union soviétique, ses fonctions au sein de l’administration Franco ne permettaient pas de deviner qu’en tant que leader olympique, il serait un révolutionnaire et le moteur qui a transformé le sport mondial.

“C’était le grand promoteur du mouvement olympique moderne (…) Sa vision et son talent ont favorisé la grandeur et l’unité du mouvement olympique. Je me souviendrai toujours de l’image d’un homme qui a su écouter, respecter et sympathiser avec ses interlocuteurs “, a déclaré l’Allemand sur sa silhouette. Thomas Bach, actuel président du CIO.

Samaranch est parvenue à un organe où il n’y avait pas de femmes, où les fédérations et les comités nationaux olympiques agissaient de manière non coordonnée et où les athlètes étaient sous-représentés. Les Jeux de Montréal avaient laissé la ville endettée pendant les 30 prochaines années, et les Jeux de Moscou, dans lesquels le mandat de Samaranch a commencé, ont été boycottés par 66 pays.

Bien qu’il n’ait pas empêché le bloc soviétique de revenir au boycott quatre ans plus tard, Los Angeles 1984Ce sont les premiers Jeux de l’histoire à avoir un excédent économique. Une étape de bonanza a commencé dans laquelle la signature de contrats de télévision à long terme, qui a garanti la stabilité financière des Jeux avec plusieurs éditions anticipées.

Partage des revenus

Les fédérations et comités olympiques ont commencé à recevoir une part croissante de ces revenus. Les Les programmes de solidarité olympique se répandent partout sur la planète. Les pays participant aux Jeux et ceux qui ont remporté la médaille ont augmenté à chaque édition. Le veto sur les athlètes professionnels, y compris ceux de la NBA, a pris fin. Les Jeux d’été et les Jeux d’hiver alternaient tous les deux ans, de sorte que l’argent des sponsors coulait constamment.

Le CIO était catégorique au sujet de “l’apartheid” en Afrique du Sud, mais rapprochement entre les deux Corées, a immédiatement reconnu les comités des nouvelles républiques ex-soviétiques et ex-yougoslaves et a autorisé la participation sous le drapeau olympique de tout athlète dont le pays a été sanctionné internationalement.

Samaranch s’est conformé à la rêve de voir les Jeux Olympiques dans sa ville nataleIl a eu le temps de voir comment cet été 1992 a changé à jamais l’histoire du sport espagnol.

Héritages compliqués

Son mandat en tant que président a laissé l’assimismeou héritages difficiles pour gérer pour leurs successeurs, tels que extension du programme olympique à des limites au-delà de ce qui est raisonnable. Mais surtout un système de choix du site des Jeux Olympiques qui a ouvert la plus grande crise de l’histoire du CIO, avec des cas de corruption liés à Salt Lake City 2002.

La procédure a été substantiellement modifiée pour la rendre plus transparente, mais les irrégularités découvertes ces dernières années autour du choix Rio 2016 y Tokyo 2020 Ils démontrent qu’il reste beaucoup à faire en termes de nettoyage du processus.

Pendant son mandat, Samaranch a donné plusieurs accélérations de la lutte contre le dopage. La disqualification de Ben Johnson aux Jeux de Séoul’88, cela a eu un impact brutal, mais dans l’arrière-salle, les tricheurs ont continué de se déchaîner. Le CIO a encouragé et financé la création de la Agence mondiale antidopage en 1999, même si ce qui semblait être la solution définitive n’était pas non plus. La intrigue russe Découvert il y a quatre ans, il a révélé les lacunes d’un système dans lequel tous les contrôles ont échoué. Aussi ceux de l’organisme olympique.

Rogge et Bach

Depuis que Samaranch a quitté la présidence en 2001, à la veille de son 81e anniversaire, le CIO a eu deux présidents, le Belge Jacques Rogge et l’allemand Thomas Bach. Il a assisté en 2004 aux Jeux d’Athènes, qui ont pris tant de travail pour l’avancer, et en 2008 aux Jeux de Pékin, dont l’élection l’a rempli de joie non dissimulée lors de l’ouverture de la carte olympique à un nouveau pays d’importance chinoise.

Depuis sa mort, il y a eu deux Jeux olympiques d’été, Londres 2012 et Rio 206, et deux Jeux d’hiver, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. Et quelque chose est arrivé auquel il ne se serait jamais attendu: le manque d’intérêt pour les Jeux Le CIO distribuera les éditions de 2024 et 2028 entre les deux seules villes désireuses de s’engager, Paris et Los Angeles.

S’il assistait à une session du CIO comme celles qu’il a présidées pendant 21 ans, il se retrouverait avec peu de visages familiers. Sur les 100 membres de l’assemblée actuelle, seul le Canadien Richard Pound il est entré au CIO avant que Samaranch ne devienne président. Il ne reste que 23 de ceux qui ont accepté pendant son mandat. Les 76 autres sont venus à l’agence après sa retraite en tant que président.

Il y a maintenant plus de femmes, 36, et des membres plus expérimentés en tant qu’athlètes olympiques, 35, à commencer par Thomas Bach lui-même.

Sa mission principale reste l’octroi du site des Jeux, la préparation du programme sportif et le suivi du travail d’organisation par la ville hôte. Mais les membres du CIO affrontent en 2020 l’inconnu: le report des Jeux de Tokyo à cause du coronavius. Pour cela, même Samaranch n’aurait pas été préparé.

