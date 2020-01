L’homme, entre tradition, sagesse et point “grunge” | personnes

La dernière édition du défilé masculin de Milan s’est clôturée ce mardi avec le défilé Gucci, après cinq jours intenses au cours desquels les créateurs ont présenté leurs nouvelles collections hommes pour le prochain automne-hiver où tradition et sagesse se sont manifestées. combiné avec des notes “grunges”

Le designer Alessandro Michele revient pour révolutionner le podium italien avec une collection mature et intelligente dans laquelle il propose des vêtements esprit enfant comme des robes bébé col et des broderies en nid d’abeille pour un monde adulte qui ne se passe pas de jeans, mieux s’il est porté et dans le ton “grunge”.