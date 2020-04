L’homme le plus riche de Colombie fait don de millions de dollars pour la crise des coronavirus – . Miami (51)

BOGOTÁ, Colombie – L’homme d’affaires et banquier colombien Luis Carlos Sarmiento Angulo, la personne la plus riche du pays selon le magazine Forbes, a annoncé lundi qu’il fera un don de 80 000 millions de pesos (environ 20 millions de dollars) au gouvernement pour aider à contenir l’expansion de la coronavirus.

Sarmiento Angulo, propriétaire du conglomérat financier Grupo Aval, a déclaré que le don serait distribué “sur trois fronts” qu’il a identifié comme “prioritaire” pour assister à la pandémie, dont il y a déjà 798 cas confirmés, dont 14 sont morts et 15 ont récupéré. .

Le premier est “l’acquisition et la distribution de marchés pour les populations les plus vulnérables” et le second l’achat de “300 000 kits (initialement) pour effectuer des tests de diagnostic pour détecter le coronavirus COVID-19, qui sera remis “au gouvernement.

Le reste du don ira à «l’acquisition de respirateurs pour la prise en charge des patients atteints d’insuffisance pulmonaire».

“La prévention d’une part et l’efficacité du diagnostic et du traitement des personnes affectées dépendent directement de la capacité de réaction des institutions en charge, d’où l’importance de renforcer les infrastructures et les fournitures nécessaires à cet effet”, a déclaré Sarmiento. Angulo dans une lettre envoyée au président Iván Duque.

En ce sens, le banquier a remercié l’ambassadeur en Corée du Sud, Juan Carlos Caiza, et l’agence de promotion de l’État ProColombia pour “avoir construit les ponts nécessaires pour obtenir les kits nécessaires au traitement des échantillons”.

“Soutenir ces projets solidaires et générer des stratégies pour avoir un impact positif sur la santé publique est l’une de nos missions. Pour cette raison, nous continuerons à soutenir les institutions afin qu’ensemble nous puissions surmonter ce moment difficile”, a ajouté Sarmiento Angulo. .

Sarmiento Angulo est classé 123ème parmi les personnes les plus riches du monde selon la liste annuelle des milliardaires du magazine américain Forbes publiée en mars de l’année dernière.

Pour contenir l’avancée de la pandémie, le gouvernement colombien a pris une série de mesures qui restreignent la mobilisation et la concentration de personnes, dont la plus radicale est une quarantaine nationale de 19 jours qui a commencé le 25 mars et se terminera le 13 avril. .

.