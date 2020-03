L’hôpital ABC et les 9 “cas confirmés” de Covid-19

La déclaration du chef du programme sur les coronavirus au centre médical ABC génère une tempête sur Twitter; seul INDRE peut déclarer des tests positifs: l’hôpital.

Une déclaration du Le docteur Francisco Moreno à la journaliste Paola Rojas, vendredi soir sur Radio Fórmula, a provoqué une tempête sur Twitter parce que le médecin a déclaré à l’antenne que “neuf cas confirmés” de patients atteints du coronavirus Covid-19 avaient été détectés à l’hôpital ABC de Mexico.

La déclaration a été diffusée sur Twitter par le journaliste et également par le Dr Moreno lui-même, présenté comme le responsable du programme des coronavirus de ce centre médical. Moreno a souligné que huit des patients n’avaient pas besoin d’être hospitalisés.

Le responsable du programme des coronavirus de l’hôpital ABC affirme qu’il y a neuf cas confirmés dans ledit centre médical. #Interview avec @ DrPacoMoreno1 https://t.co/wubeKLD2Vu

Le Dr Francisco Moreno, responsable du programme sur les coronavirus à l’hôpital ABC, a confirmé qu’ils avaient neuf cas confirmés de la maladie. Neuf seulement dans cette institution privée.

Il y a 9 tests positifs pour # COVID2019 à ABC Medical Center. Ces tests vont à l’INDRE pour les valider, 8 de ces patients sont à domicile car ils ne répondent pas aux critères d’hospitalisation. https://t.co/p0z1hgTh1R

La propagation de l’espèce a suscité de nombreuses réactions sur Twitter, dont celle du journaliste Pedro Miguel Arce:

Ainsi, Francisco Moreno Sánchez, @ DrPacoMoreno1, de l’hôpital ABC et @PaolaRojas, a fabriqué un mensonge de «9 cas confirmés» de # Covid19.

Cela ressemble à une alliance entre l’hôpital et les mafias des médias pour créer la panique.

Certaines réactions ont été très dures, comme celle-ci:

Vous êtes irresponsable, contraire à l’éthique, vous auriez d’abord dû les envoyer à l’INDRE puis parler aux médias, irresponsable, malheureux, avez-vous déjà atteint votre objectif ou avez-vous manqué d’hystérie?

La position de l’hôpital ABC, qui n’a pas confirmé la détection présumée des «neuf cas confirmés» et, en référence implicite aux déclarations du Dr Moreno, il a précisé que l’INDRE est le seul organisme qui peut déclarer positif ou négatif les échantillons prélevés sur ceux suspectés d’avoir la maladie.

Les recommandations sur Covid-19 sont diffusées sur le site Web du Centre ABC Mexique et son respect des directives du ministère de la Santé est spécifié.

Protocole d’attention ABC Medical Center

Si vous présentez de la toux, de la fièvre et / ou un essoufflement et avez visité certains de ces pays au cours des 14 derniers jours: Allemagne, Chine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Japon, Iran, Italie et Singapour. Contactez le numéro suivant 55 5230 8000 pour recevoir une assistance téléphonique.

Si le médecin vous réfère aux URGENCES RESPIRATOIRES, suivez les recommandations de transfert.

En cas d’urgence respiratoire, une évaluation médicale complète est réalisée.

Un test de la grippe est effectué.

Le test COVID-19 ne sera effectué que pour les personnes répondant au tableau clinique et se rendant dans les pays de transmission communautaire, définition opérationnelle du cas.

Tous les cas qui répondent à la définition opérationnelle sont envoyés à l’Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques (INDRE), une dépendance du gouvernement de la République mexicaine; cet institut est le seul autorisé à donner un résultat officiel. Ce résultat peut prendre de 24 à 72 heures.

En cas de résultat positif, les autorités de l’INDRE prendront contact avec le patient pour un suivi.

Le centre médical ABC suit les directives établies par le ministère de la Santé.