L’hôpital flottant géant à l’extérieur de New York n’est pas pour le coronavirus – .

La ville de New York est devenue le nouvel épicentre du coronavirus aux États-Unis.

Les hôpitaux de New York sont déjà à pleine capacité et la situation ne fait qu’empirer.

Pour aider à soulager la pression, un hôpital militaire flottant appelé U.S.N.S. Le confort est arrivé hier dans le port de New York. Il sera chargé de traiter les patients qui ne sont pas infectés par le coronavirus.

La ville de New York au cours des derniers jours est devenue l’épicentre du coronavirus, un fait qui ne devrait pas surprendre étant donné la densité de la population. Dans tout l’État, il y a déjà eu 40 000 cas confirmés de coronavirus et près de 1 000 décès en conséquence.

Le fait est que les hôpitaux de New York ne sont tout simplement pas équipés pour gérer l’afflux de patients qu’ils voient. Et avec le nombre croissant de cas de coronavirus dans la ville, la situation est sur le point de s’aggraver avant de s’améliorer.

“Les hôpitaux de New York sont assiégés – c’est probablement la façon la plus simple de le décrire”, a récemment déclaré un médecin au Daily Beast. «Nous n’avons jamais rien vu de tel, et nous ne sommes pas préparés au besoin qui semble croître quotidiennement. Honnêtement, je suis terrifié. “

Pour aider à atténuer la pression sur les hôpitaux de la ville, un gigantesque navire-hôpital de la Marine appelé U.S.N.S. Le confort est arrivé hier dans le port de New York. Le navire n’est pas conçu pour traiter des personnes atteintes du coronavirus, mais sera plutôt utilisé pour traiter des patients – qui peuvent arriver par hélicoptère – avec d’autres maladies qui ne peuvent actuellement pas obtenir les soins dont ils ont besoin dans les hôpitaux de la ville.

Pour beaucoup, l’existence d’un hôpital militaire flottant a été une surprise, mais le navire est utilisé depuis plus de 30 ans à ce stade. Notamment, le navire n’est pas équipé pour le combat et a pour seul but de soigner les patients. En conséquence, toute attaque contre le navire constituerait un crime de guerre.

En ce qui concerne son histoire, le navire était auparavant un pétrolier avant que la Marine l’achète et le convertisse en hôpital flottant en 1987. Depuis lors, il a été utilisé pour aider à soigner des soldats blessés à l’étranger. Il a également été utilisé dans diverses missions humanitaires, offrant des soins aux personnes qui ont besoin de soins à la suite d’une catastrophe naturelle. Par exemple, le U.S.N.S. Le confort a été utilisé pour aider à soigner les personnes blessées dans le tremblement de terre massif d’Haïti de 2010.

Certains des déploiements militaires aux États-Unis Comfort a participé à la guerre du golfe Persique au début des années 90 et à la guerre en Irak au début des années 2000. Soit dit en passant, il a également été utilisé comme hôpital à la suite des attaques du 11 septembre.

Tout compte fait, l’USN.S Comfort compte 1000 lits, dont 80 sont destinés aux soins intensifs. Le navire possède également 12 salles d’opération, une unité de soins intensifs, une unité de soins des brûlés, une pharmacie sur place et même des usines de distillation pour convertir l’eau de mer en eau potable.

MIlitaryFactory ajoute:

Elle est un établissement médical complet qui comprend même une clinique dentaire, quatre appareils à rayons X et un scanner CT. Une paire de plantes produisant de l’oxygène, un laboratoire d’optométrie et des refroidisseurs pour contenir 5000 unités de sang font tous partie de sa boîte à outils – Comfort est un hôpital qui peut accueillir jusqu’à 2000 personnes à bord, équipage combiné avec des patients, et approvisionnement indispensable l’eau aux deux alors qu’elle entretenait une usine d’eau douce produisant jusqu’à 300 000 gallons d’eau par jour. D’autres services à bord comprennent un laboratoire satellite et une zone centrale pour la réception stérile de la causalité. Un dépôt de fournitures médicales ainsi qu’une pharmacie bien approvisionnée sont inclus. En raison de la nature de son travail, elle possède une grande buanderie et sa propre morgue.

Bien sûr, un hôpital flottant avec plus de 1 000 personnes vivant dans des quartiers étroits pourrait potentiellement être risqué compte tenu de la facilité avec laquelle le coronavirus peut se propager. En conséquence, tout l’équipage aurait été séquestré pendant deux semaines avant d’être déployé.

Le New York Times ajoute:

Les responsables de la marine reconnaissent qu’il sera extrêmement difficile, mais primordial, de s’assurer que personne atteint de coronavirus ne monte à bord. L’équipage du navire ne sera pas autorisé à quitter le navire; il n’y aura pas de visites à Manhattan et bien sûr pas de sorties dans les bars ou restaurants pour emporter. Le personnel du navire effectuera des vérifications et des analyses de la température et travaille toujours sur d’autres moyens de filtrer les patients avant qu’ils ne soient autorisés à bord, ont déclaré des responsables.

Soit dit en passant, il existe d’autres mesures – en dehors de l’envoi aux États-Unis. Confort – qui sont prises pour aider à soulager la pression sur les hôpitaux de New York. Plus tôt dans la journée, par exemple, on a appris que New York commencerait à utiliser le complexe de tennis de l’US Open comme hôpital de fortune de 350 lits.

Pour l’avenir, nous ne pouvons qu’espérer que ces mesures suffiront à empêcher les hôpitaux de New York d’être dépassés trop longtemps. Cependant, la situation dans son ensemble est dynamique et on ne sait pas quand le nombre de nouveaux cas de coronavirus commencera à diminuer. Selon certains experts médicaux, le coronavirus pourrait forcer toute la ville de New York à rester en mode verrouillage jusqu’à la fin du mois de mai.

Source de l’image: Alexandre Tziripouloff

