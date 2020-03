Libération anticipée, assignation à résidence et plus d’hygiène: les politiques carcérales de certains pays by covid-19

Francisco visite les prisons après les émeutes du coronavirus 3:44

(. espagnol) – Les craintes concernant la propagation du coronavirus dans de nombreuses prisons, où des milliers de personnes sont obligées de vivre ensemble dans des espaces confinés, ont incité les gouvernements de certains pays à annoncer des mesures de protection des détenus.

La Colombie

Le cas le plus récent a été celui de la Colombie, où l’urgence pénitentiaire a été décrétée ce lundi, après qu’une émeute a éclaté dans l’une des principales prisons du pays au cours du week-end, faisant au moins 23 morts et plus de 80 blessés. La ministre de la Justice, Margarita Cabello, a déclaré dans une vidéo qu’il s’agissait d’une «tentative d’évasion massive et criminelle» à la prison de La Modelo à Bogotá, l’une des prisons les plus grandes et les plus surpeuplées du pays. Cabello a ajouté qu’il y avait “des révoltes dans différents centres pénitentiaires du pays”.

Plan d’évasion massif déjoué dans une prison 0:52

Dimanche dernier, le président Ivan Duque avait déjà déclaré que les forces de sécurité et les autorités pénitentiaires réagissaient à “des troubles dans différentes parties du pays”. Le pays entame une période d’isolement préventif de trois semaines, qui se déroule du 24 mars au 13 avril, pour empêcher la propagation massive de covid-19.

Bien que, selon le ministre Cabello, aucun détenu ou personnel pénitentiaire n’ait été testé positif pour le coronavirus et que personne n’ait été isolé, ce lundi, le ministère a annoncé qu’il étudiait la possibilité d’accorder une assignation à résidence à “plus de 60 personnes”. ans (qui ne sont pas reconnus coupables de crimes graves), les personnes malades, les femmes enceintes, qui ont déjà un permis de sortie de 72 heures, entre autres que nous analysons. »

– MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) 23 mars 2020

Ce serait un projet de décret qui devra passer par un examen juridique et être signé par le président Duque.

De même, l’INPEC a déclaré qu’avec l’état d’urgence pénitentiaire, elle pourra prendre des mesures telles que << les transferts, l'isolement des détenus, l'utilisation rationnelle de moyens de coercition extraordinaires >>, ainsi que << les contrats directs, les transferts budgétaires >>, entre autres mesures.

Selon les chiffres du Bureau du Médiateur, la Colombie a une surpopulation carcérale de plus de 50% dans ses 134 prisons.

Le Brésil

Coronavirus: Bolsonaro, avec masque 0:44

Les autorités pénitentiaires de São Paulo ont suspendu la semaine dernière la libération provisoire de milliers de prisonniers, prévue mardi dernier.

Selon le Secrétariat de l’administration pénitentiaire de São Paulo, la libération de plus de 34 000 personnes dans un régime semi-ouvert “pourrait augmenter le potentiel d’installation et de propagation du nouveau coronavirus dans une population vulnérable, générant des risques pour la santé des travailleurs et des détenus”.

Après avoir appris la suspension, plusieurs centres pénitentiaires du pays ont enregistré des actes d’insurrection lundi dernier, qui n’ont pas fait de blessés ni de morts, selon le gouverneur de l’Etat, Jõao Doria.

Chili

Le président Sebastián Piñera a annoncé le 15 mars certaines mesures pour lutter contre le coronavirus dans le pays. Parmi ceux liés à la population carcérale, il existe un protocole d’isolement pour d’éventuelles personnes infectées, ainsi que la restriction des visites aux détenus.

Piñera a également annoncé qu’il présenterait un projet de loi au Congrès pour remplacer la mesure d’incarcération par une assignation à résidence totale des détenus de plus de 75 ans, ainsi que de ceux de plus de 65 ans qui ont moins d’un an de peine.

L’avantage exclurait les prisonniers condamnés “pour des crimes graves, des violations des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité”, a tweeté Piñera.

Le Chili a enregistré plus de 900 cas de coronavirus et deux décès, selon les chiffres les plus récents du ministère de la Santé.

États Unis

Les premiers cas suspects de coronavirus dans les prisons fédérales américaines sont apparus mercredi la semaine dernière, alors que le nombre de prisonniers et d’employés infectés continue d’augmenter dans les prisons locales à travers le pays, ce qui soulève des inquiétudes quant à la propagation. de la pandémie dans ces installations.

Voici quelques étapes franchies:

Dans l’Ohio, plus de 200 détenus ont été libérés de la prison du comté de Cuyahoga depuis vendredi en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus.

Les juges de la Cour commune des requêtes communes du comté de Cleveland Cuyahoga ont commencé à tenir des audiences accélérées pour réduire le nombre de détenus détenus dans la prison du comté vendredi, a indiqué le tribunal à .. Les détenus non violents ont été mis en liberté conditionnelle, leur caution a été réduite à un niveau gérable, ou envoyés à la prison du département correctionnel de l’Ohio.

Aucun détenu ou membre du personnel de la prison du comté de Cuyahoga n’a testé positif pour le coronavirus.

Il y avait au total 1 970 détenus dans cette prison la semaine dernière et ce nombre est tombé à 1 740 lundi.

À Los Angeles, le shérif Alex Villanueva a annoncé lundi que les détenus seraient libérés tôt et que le nombre d’arrestations dans le comté serait réduit en raison des inquiétudes concernant le coronavirus.

Lorsque les forces de l’ordre du comté ont commencé à prendre des mesures contre Covid-19 il y a deux semaines, 17 076 personnes auraient été arrêtées. Ce nombre a été réduit à 16 459 personnes jusqu’à lundi.

En Géorgie, après que trois détenus ont été testés positifs pour covid-19, les autorités ont déclaré, sans plus de détails, que l’ensemble de la population carcérale serait examinée et mise en quarantaine.

Les autorités locales ont déclaré cette semaine que certains responsables des prisons de New York et de Géorgie avaient contracté le virus, ainsi qu’un détenu sur l’île Rikers à New York. En Arizona, le département des établissements pénitentiaires a déclaré mercredi qu’il donnerait aux détenus du savon à main gratuit après qu’un groupe de lobbying a dénoncé le manque de produits de nettoyage dans les prisons locales et a fait appel à un juge fédéral pour qu’il intervienne.

5 choses pour aujourd’hui: la peur pour le Covid-19 atteint les prisons et plus 2:09

Italie

La mortalité due à Covid-19 augmente en Italie 3:13

Les visites dans les prisons italiennes ont été suspendues dans les prisons début mars pour réduire le risque d’infection et protéger ceux qui vivent et travaillent dans la prison.

Suite à cette décision, des émeutes ont éclaté dans plusieurs prisons italiennes. Le directeur du système pénitentiaire italien, Francesco Basentin, a déclaré qu’une prison de Salerne, dans le sud de l’Italie, avait été la première à manifester le 7 mars, ce qui avait provoqué une “vague” de révoltes.

Et le ministère de la Justice a annoncé le 10 mars qu’au moins 11 détenus étaient morts dans des émeutes liées au coronavirus.

Dans un communiqué, le ministre de la Justice a indiqué que trois détenus avaient été retrouvés morts le 10 mars à la prison de Rieti. Selon le communiqué, les décès pourraient avoir été causés par des surdoses de drogue après le pillage de la pharmacie de la prison lors des émeutes de lundi.

Huit détenus sont morts à la prison de Modène, où des émeutes ont éclaté le 8 mars après la suspension des visites. Les 50 détenus se sont évadés de la prison de Foggia le lendemain.

Les manifestations se sont poursuivies à Caltanissetta, Enna, Larino, Pescara et Avellino, avec des groupes de détenus qui ont refusé de retourner dans leurs cellules.

Iran

Début mars, le gouvernement iranien a annoncé la libération temporaire de 54 000 prisonniers et le déploiement de centaines de milliers d’agents de santé dans le cadre d’une série de mesures visant à contenir l’épidémie de coronavirus qui, à l’époque, était la plus monde mortel en dehors de la Chine. À cette époque, l’Iran a signalé près de 3 000 infections à coronavirus et 92 décès. L’Iran signale actuellement plus de 23 000 cas confirmés de coronavirus et un peu plus de 1 800 décès.

Le porte-parole de la justice iranienne, Gholamhossein Esmaili, a déclaré début mars que le ministère de la Santé surveillerait la libération des prisonniers, a rapporté l’agence de presse semi-officielle ISNA. Le fonctionnaire n’a pas précisé où ils seraient détenus ni comment les autorités les suivraient,

“La santé des prisonniers est très importante pour nous, quel que soit leur statut de prisonniers de sécurité ou de prisonniers ordinaires”, a déclaré Esmaili.

