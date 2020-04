Libération pendant la pandémie de coronavirus

Des millions d’entre nous utilisent le verrouillage du coronavirus comme un moment pour réfléchir à nos propres actions et au monde dans lequel nous vivons.

Le virus du SRAS-CoV-2 et la maladie COVID-19 subséquente sont présents dans presque tous les pays et ont infecté aujourd’hui plus de 870 000 personnes dans le monde. Cependant, sans les contrôles de routine des verrouillages publics internationaux, ce chiffre serait beaucoup plus élevé.

Lorsque de nouvelles pandémies surviennent, une réaction presque immédiate consiste à identifier le blâme sur quelqu’un ou quelque chose.

Bien qu’il ne connaisse pas l’origine exacte du virus, un fait est certain: COVID-19 est une zoonose qui a commencé chez l’homme lorsqu’elle a été directement transmise d’un animal non humain à un humain.

Zoonotique

Les premières allégations d’origine de serpents ou de chauves-souris étaient fréquentes dans les médias, et plus récemment, le pangolin – autrement connu comme l’animal le plus trafiqué au monde – semble être au centre de la scène.

Les zoonoses ne peuvent pas avoir d’impacts négatifs sur certaines espèces et d’impacts mortels sur d’autres, et le blâme est injustement attribué aux animaux non humains lorsqu’il n’y a aucune intention derrière la cause. En d’autres termes, que l’origine se trouve dans un serpent, une chauve-souris, un pangolin ou toute autre espèce, tout «blâme» que nous pouvons ressentir envers cette espèce est inutile.

Trouver l’origine de COVID-19 peut être essentiel pour trouver un remède, mais il n’est pas essentiel de limiter la propagation de la maladie, ce que nous pouvons faire en changeant notre comportement.

L’industrialisation du secteur agricole a conduit à un nombre toujours croissant d’animaux élevés pour la nourriture, un nombre presque impossible à imaginer. Malgré ce que nous aimerions penser, ces animaux vivent souvent toute leur vie dans des conditions exiguës où la maladie se propage rapidement, facilement et mortellement.

L’ajout de carburant au feu est un stress qui réduit les capacités du système immunitaire et augmente la sensibilité aux maladies. Comme nous le savons, le stress peut être à la fois physique et mental, et ces sentiments sont aussi présents chez les animaux d’élevage que chez nous.

La menace que les produits d’origine animale ont pour la santé humaine est immense. Campylobacter a été décrit par l’Organisation mondiale de la santé comme le plus important agent pathogène d’origine alimentaire, mais il ne provient pas d’apparents «animaux exotiques». Environ 50 à 75 pour cent des poulets en vente au Royaume-Uni sont infectés par Campylobacter, ce qui entraîne 700 000 cas signalés et un coût du NHS de plus de 710 millions de livres sterling par an.

Éclosions de maladies

Mais nous ne sommes pas seuls sur cette planète, et les épidémies affectent plus que les humains. La bactérie E. coli pathogène aviaire, souvent transmise par une mauvaise hygiène dans des conditions exiguës, provoque une maladie chez les poulets qui est décrite comme causant «des pertes économiques importantes [to the]… L’industrie dans le monde ».

Mais cette perte dépasse de loin la simple valeur économique – au Royaume-Uni seulement, au moins 10 millions de poulets meurent inutilement des épidémies.

On sait peu de choses sur la douleur dont ils souffrent pendant la maladie, mais avec des taux de mortalité si élevés, nous pouvons faire nos propres hypothèses. Des chercheurs dans le domaine ont décrit E. coli pathogène aviaire comme «mal compris» et d’autres ont exprimé leur inquiétude quant à ce développement d’une maladie zoonotique – la demande des consommateurs pour des produits d’animaux à des prix défiant toute concurrence pourrait potentiellement accélérer ce processus.

Un régime végétalien, qui exclut toutes les formes de produits d’origine animale, peut réduire considérablement le risque de flambées de zoonoses. Ce régime nutritif et aimable a été reconnu par la British Dietetic Association et l’American Academy of Nutrition and Dietetics comme étant adapté à tous les âges et à tous les stades de la vie.

La Vegan Society dispose de nombreuses sources en ligne pour s’assurer que vous rencontrez des micronutriments – tels que B12 – et des macronutriments – tels que des protéines – cibles qui sont adaptées à vos besoins individuels.

Bien sûr, un régime végétalien à lui seul n’arrêtera pas la propagation des maladies zoonotiques. Considérez un instant que si vous entrez en contact étroit avec une autre personne, il y a une chance d’attraper une maladie infectieuse.

Nous sommes tous des animaux. Ainsi, lorsque vous entrez en contact étroit avec un animal non humain, il y a de nouveau la possibilité d’attraper une maladie infectieuse et vice versa. L’écrasante majorité des individus disent qu’ils aiment les animaux, mais pour aimer les animaux, nous devons le faire d’une manière qui respecte leur mode de vie naturel.

Temps de réflexion

Les animaux non humains ne sont pas là pour nous divertir, nous nourrir ou nous vêtir. Ils ne sont pas ici à des fins cosmétiques ou pharmaceutiques. Pourtant, au sein de ces industries, un grand nombre d’animaux non humains sont élevés en masse pour vivre une vie courte et douloureuse dans des environnements où la propagation des zoonoses est une menace continue à la fois pour les espèces élevées en leur sein et pour les travailleurs de chaque industrie.

En cette période d’incertitude, où de nombreux pays à travers le monde se sont retrouvés bloqués, des millions de personnes utilisent ce moment comme un moment pour réfléchir à leur vie et au monde dans lequel nous vivons.

Nous devons œuvrer pour un monde libéré dans lequel aucun animal non humain n’est élevé artificiellement à des fins humaines. En effet, les animaux non humains ont le droit de vivre pour leur propre bien, en suivant leurs propres comportements naturels dans leurs habitats naturels.

La plupart des humains partagent la valeur, “il est mal de causer des dommages inutilement”. Mais beaucoup d’entre nous apprennent actuellement à ignorer les dommages causés par la reproduction artificielle d’animaux non humains.

Le moment est venu de réfléchir aux dommages que nos industries d’exploitation animale non humaine causent – à tous les animaux non humains impliqués, et à nous aussi en tant qu’êtres humains.

Cet auteur

Louisianna Waring est chargée de la politique commerciale et de la perspicacité à la Vegan Society. Elle possède une formation en politique alimentaire et en science animale et se passionne pour les droits des animaux. Intéressé par le véganisme et l’environnement? Pourquoi ne pas prendre l’engagement végétalien de sept jours pour sauver la planète sur www.vegansociety.com/plateup