Les Licey Tigers ont sélectionné le frappeur Eric Filia et le lanceur gaucher Luis Cruz et les Toros del Este ont choisi le lanceur cubain Yunesky Maya et l’initialiseur Jesse Castillo, avant la finale de la ligue dominicaine de baseball.

Maya a joué à Águilas Cibaeñas et les trois autres joueurs, à Leones del Escogido, les deux équipes éliminées en demi-finale.