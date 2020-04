L’idée est de commencer le Championnat du Monde MotoGP fin juin et sans spectateurs | PracticoDeporte

Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Il a assuré ce mercredi quelles étaient ses intentions pour la saison 2020 de faire de la moto, commencez à fin juillet“Bien que pour le moment la date et le circuit soient inconnus, ils croient” qu’il sera difficile de le faire avec les spectateurs “.

Avec l’annonce de l’annulation de trois nouveaux grands prix: Allemagne, Hollande y La Finlande, prévue pour juin et juillet, Ezpeleta a reconnu que faire “une de ces courses sans spectateurs Ils sont très difficiles, nous avons donc décidé avec les trois promoteurs locaux de les passer à l’année prochaine, au lieu de les reporter à une nouvelle date. “

«Notre idée en ce moment est de commencer fin juillet. Le lieu et l’heure restent à déterminer. Nous sommes sûrs que notre programme initial est commencer en Europe et participer de fin juillet à novembre et voir ce qui se passe, et si les courses non européen sera possible après novembre», A expliqué le PDG de Dorna.

Si la pandémie ne remet pas dans certains pays avec un circuit approuvé pour le championnat, l’option de tenir plusieurs courses au même endroit est envisagée. Bien que ce ne soit pas le même week-end, si consécutivement. “Peut-être que nous pouvons faire deux week-ends consécutifs courir sur le même circuit “, at-il ajouté. “Dans le pire des cas, s’il n’est pas possible de voyager hors d’Europe, un championnat d’au moins 10 ou 12 courses“

GP espagnol virtuel

En attendant une amélioration de la situation et de nouvelles nouvelles de la Ministère de la santé et le Gouvernement d’Espagne, de plus en plus courses virtuelles qui ont lieu. Le dernier à rejoindre a été Sherry. Le Grand Prix d’Espagne, cette fois aura un stand virtuel, et avec les trois catégories luttant pour la victoire.

Jorge Martin (Moto2) et Raúl Fernández (Moto3), ont été les derniers à relever le défi de ce week-end. Bien que les circonstances soient difficiles pour tout le monde, coïncidant avec la date originale du Grand Prix, les deux pilotes espagnols sont présentés excité concernant ce dimanche sans précédent.

Les tours des courses des deux catégories inférieures sont prévus à huit tours, et avec neuf autres pilotes, Martín et Fernández auront la possibilité de entrainer auparavant, et pouvoir se battre pour poteau. Tout cela peut être suivi sur la chaîne et le site MotoGP officiels de votre chaîne youtube.

Et pour en savoir un peu plus sur la vie quotidienne des pilotes en confinement, le pilote majorquin et officiel du Team Suzuki ECSTAR, Joan Mir, se connectera ce samedi en direct avec tous les fans via Instagram en direct, à partir de midi.

Il partagera sa vie loin de son équipe après un excellent entraînement pendant la présaison. Et tandis que, avec son partenaire, Alex Rins, s’est engagé dans des mises à jour périodiques par le biais de ses réseaux sociaux, et réunions numériques.

