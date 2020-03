Lignes directrices de l’OMS à l’intention des gouvernements des pays touchés par le coronavirus | La société

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un guide pour essayer d’aider les différents gouvernements à décider des mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus responsable du COVID-19.

Ses objectifs sont de stopper la propagation de la pandémie, de faciliter les soins aux patients, en particulier ceux qui sont dans l’état le plus grave; et minimiser l’impact de COVID-19 sur le système de santé, les services sociaux et les économies nationales.

À tous les pays, qu’ils aient ou non des cas, il recommande ce qui suit:

– Promouvoir des mesures d’hygiène dans la société (lavage fréquent des mains, couverture avec le bras lors de la toux et des éternuements) et distanciation sociale (éviter les foules, ne pas toucher lors des salutations).

– Communication active avec l’opinion publique sur les risques de la maladie.

– Former le personnel médical au contrôle des infections.

Ensuite, l’OMS formule différentes recommandations en fonction du niveau de gravité de chaque pays, divisées en quatre scénarios possibles (chaque nouveau scénario inclut la prise en compte des suggestions de tous les précédents).

1- PAYS OU AUTRES TERRITOIRES SANS CAS DIAGNOSTIQUÉS:

– Préparer l’équipement pour pouvoir effectuer des tests de diagnostic pour COVID-19 et les démarrer s’il y a des contacts avec des cas positifs d’autres pays ou des personnes qui présentent des symptômes lors de consultations médicales pour le traitement des maladies respiratoires.

– Conditionner les hôpitaux pour une éventuelle augmentation de la demande de soins médicaux, ce qui comprend la fourniture de systèmes de respiration assistée et d’équipements de protection (masques, gants, combinaisons de protection, etc.).

– Promouvoir que les personnes présentant des symptômes modérés de maladies respiratoires s’isolent.

2- PAYS AFFAIRES SPORADIQUES:

– Traiter les patients et entamer le développement des procédures de triage (classer les patients selon le niveau de priorité avec lequel ils doivent être traités en cas de future saturation du réseau de santé).

– Augmenter les tests de diagnostic pour COVID-19.

3- PAYS AVEC PLUSIEURS AXES DE CONTAGIO:

– Intensifier la recherche de cas, la surveillance des contacts des patients positifs, les quarantaines et l’isolement des cas.

– Elargir les procédures de triage et activer les plans de réponse des formations sanitaires à l’augmentation du nombre de patients. Reportez les traitements moins urgents en dehors de COVID-19.

– Désigner des hôpitaux de référence pour la prise en charge des personnes touchées par le coronavirus.

– Conseiller aux patients dont le cas n’est pas grave de rester à la maison et mettre en place des systèmes de soins pour les patients des groupes à haut risque (personnes âgées, personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, etc.).

– Mettre en place des systèmes d’isolement pour les personnes présentant les premiers symptômes.

4- PAYS AVEC TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE (NOMBRE ÉLEVÉ DE CAS):

– Accroître la recherche d’infections avec du personnel spécialisé dans le diagnostic, le traitement et le signalement des cas.

– Si la capacité de diagnostic est saturée par le nombre élevé de cas, privilégier les groupes les plus vulnérables et les installations sanitaires.

– Activer les procédures de triage, et en cas de saturation des centres médicaux, donner la priorité aux cas à haut risque.

– Imposer l’auto-isolement aux personnes présentant des symptômes.