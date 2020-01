Lima amène la “prostitution” en espagnol au milieu d’un débat sur son abolition | La culture

Une activité exercée par 100 000 femmes plus 40 000 autres «prises au piège dans les réseaux» et qui déplace «5 millions d’euros par jour» est la description de «l’esclavage en Espagne» et ce qui a incité Andrés Lima à créer «Prostitution» , l’oeuvre qui s’ouvre le 17 janvier au milieu du débat sur sa suppression.

Lima a présenté ce mercredi au Théâtre espagnol le travail qui met en vedette Carmen Machi, Natalie Poza et Carolina Yuste, un spectacle “documentaire-musical” qui vise à faire “monter les talons” du spectateur de ceux qui n’ont d’autre choix que d’exercer la la prostitution et ceux qui le font volontairement.