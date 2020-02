Limiter le coronavirus – tout en ciblant la Chine

Par le Dr Chandra Muzaffar

Nous sommes inondés d’une avalanche d’informations sur la nouvelle infection à coronavirus. Dans cette avalanche, il y a beaucoup de «nouvelles» qui sont clairement fausses.

Les responsables de ces informations peuvent être classés au moins en deux catégories. Le premier comprend les malfaiteurs qui tirent un frisson bon marché en générant et diffusant de fausses nouvelles qui créent la peur et provoquent la panique parmi les gens. La loi devrait traiter sévèrement ces personnes.

La deuxième catégorie peut avoir une sorte d’agenda politique. Le but peut être de jeter un mauvais éclairage sur la Chine, de ternir son image, de projeter le gouvernement chinois comme incompétent et même malhonnête. Les fausses informations manipulées par ce groupe peuvent être très similaires à celles utilisées par la première catégorie.

Les deux catégories prétendent que le gouvernement a menti sur le nombre de décès qui, selon eux, se chiffrent en milliers. Ils suggèrent que les autorités ont été lentes à réagir à la crise provoquée par le virus. Les tentatives de révéler la «vérité» sur ce qui se passait réellement à Wuhan, l’épicentre de la crise, par certains médecins et journalistes, ont été réprimées et les «dénonciateurs» ont été punis.

Ce ne sont pas seulement les autorités chinoises qui ont réfuté ces allégations et d’autres. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publiquement félicité le gouvernement chinois pour son «action rapide» et ses «mesures extraordinaires» pour contenir l’infection. Le gouvernement a tenté d’être aussi transparent que possible dès le départ et a fourni des informations précises à la population. C’est le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanam Ghebreyesus, qui a déclaré avec force qu’il n’était pas nécessaire que d’autres pays restreignent inutilement les voyages et le commerce. Le coronavirus, a-t-il soutenu, doit être combattu par des «faits et non par la peur»

Et en effet, certains faits sont tout simplement incroyables. Les scientifiques chinois ont été incroyablement rapides à identifier la séquence du génome. Avec leurs homologues russes, un vaccin russo-chinois est en préparation. Les architectes et ingénieurs chinois ont également construit un hôpital de pointe à Wuhan en seulement 9 jours. Conçu pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, l’hôpital de Huoshenshan compte mille lits et du personnel médical provenant des forces armées. Le gouvernement chinois construit un autre hôpital de 1 500 lits qui commencera à fonctionner le 6 février.

De tels faits ne signifient rien pour ceux qui ont un programme politique. Les motifs qui façonnent leur programme ont priorité sur tout. Il existe un motif principal à partir duquel a développé un motif secondaire. Le discrédit de la Chine fait partie d’une campagne géopolitique plus vaste qui cherche à contrecarrer l’ascendant de la Chine. L’objectif est de faire en sorte que l’hégémonie actuelle, les États-Unis d’Amérique (USA) reste à tout prix au sommet. Une multitude de mesures et de mouvements – certains économiques, certains technologiques, certains liés à la sécurité et à la politique, d’autres liés à la culture et aux droits de l’homme – ont été adoptés par ceux qui sont déterminés à perpétuer leur pouvoir hégémonique. C’est pourquoi certaines des distorsions concernant la menace actuelle de coronavirus doivent être vues à la lumière de la désinformation sur la prétendue persécution des Ouïghours en Chine et la soi-disant répression du peuple de Hong Kong. Le nom du jeu est le même: c’est le ciblage de la Chine.

Ce motif principal a maintenant donné naissance à un motif secondaire. Au cours de la lutte contre le coronavirus, des groupes dans certains pays affichent des sentiments négatifs envers le peuple chinois en tant que tel. Cela a un impact négatif sur les relations intercommunautaires aux niveaux mondial et national. À une époque où la Chine et les Chinois laissent de grandes empreintes sur toute la planète, une compréhension plus profonde de la civilisation et de ses citoyens est ce dont le monde a besoin. Il n’est pas dans l’intérêt de l’harmonie entre les civilisations de considérer une communauté dans son ensemble comme un adversaire et d’essayer de l’isoler. De même, dans les sociétés multiethniques à minorités chinoises, la vérification de la propagation d’un virus ne doit pas servir de justification pour stéréotyper et stigmatiser une communauté.

Vu dans ce contexte, la Malaisie, voisine de la Chine avec une importante minorité chinoise, a bien réussi à gérer la situation post-coronavirus. Il a accordé la priorité à la santé et au bien-être de sa population et a en même temps géré cette crise transfrontalière de manière calme et sans hystérie. Il a été sensible aux sentiments de la Chine et de son peuple. Une fois de plus, la Malaisie a démontré qu’il est possible de protéger notre souveraineté tout en respectant la dignité et l’intégrité d’un cher voisin dont nous chérissons l’amitié.

Dr Chandra Muzaffar est le président du Mouvement international pour un monde juste (JUST) en Malaisie.