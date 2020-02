L’impulsion de Liverpool, la menace de Villarreal | Réseaux sociaux sportifs

Même sous l’influence de son impressionnante victoire contre Liverpool (1-0), l’Atlético de Madrid mène le combat le plus serré de tous les temps en Ligue des champions et défend la quatrième position contre la menace de Villarreal, seulement deux points en dessous, le rival qui lui a valu le plus de victoires en Ligue à l’époque de Simeone après Barcelone et le Real Madrid et celui qu’il reçoit au stade Wanda Metropolitano.

Il n’y a pas de trêve pour presque n’importe qui dans cette Ligue. Déjà dans le dernier tiers du tournoi, avec la lutte pour le championnat déjà exclusivement pour Barcelone et le Real Madrid, les deux sièges restants pour la Ligue des champions sont ouverts, sans aucune certitude pour personne et ont comprimé les six candidats en quatre points; des 42 de Getafe, troisième, à 38 de Valence, huitième, après sa défaite samedi 3-0 avec la Real Sociedad, qui est désormais quatrième face à l’Atlético, cinquième avec 40. Villarreal est septième avec 38.