L’industrie du plastique demande une clarté juridique après les vetos à Mexico | Entreprises mexicaines

Il y a un “manque de critères clairs” dans la mise en œuvre du veto sur les échanges à Mexico qui est entré en vigueur le 1er janvier, a déclaré vendredi le président de l’Association des fabricants de sacs de l’Association dans une interview à Efe. National de l’Industrie Plastique (Anipac) du Mexique, José del Cueto.

Au cours du premier mois de cette année, a révélé Del Cueto, les ventes ont diminué de 30%, avec des pertes de l’ordre de 2 000 millions de pesos (environ 106 millions de dollars), une tendance bien supérieure aux prévisions de 500 millions de dollars. d’affectation projetée par l’association sur l’ensemble de l’année.

“Le problème a été la mauvaise application de l’interdiction: le manque de standard de produits compostables, le manque de critères clairs du ministère de l’Environnement. Du coup ils vous disent que les sacs de rouleaux de fruits et légumes pour oui, pour cela non. Mais il n’y a pas de critères clairs “, a-t-il expliqué.

L’homme d’affaires a expliqué que les seuls sacs autorisés dans la capitale sont compostables – qui peuvent être dégradés par l’action des organismes biologiques – mais qu’ils n’ont pas seulement “clarifié” les exigences de ces sacs, donc une fois l’interdiction créée ” la norme est restée. “

“Nous avons passé six mois à ce que le dialogue avec les autorités de Mexico soit totalement infructueux”, a protesté Del Cueto avant de souligner que les industriels ont fait “de nombreuses propositions” mais n’en ont pas tenu compte.

Ces propositions vont, en plus des sacs compostables, qui, selon l’homme d’affaires, posent un problème de pénurie de matériaux, pour d’autres alternatives comme les sacs plastiques réutilisables.

Il s’agit d’une option “claire et éprouvée” dans d’autres pays et “dans le cas de la Californie (USA), la consommation de sacs a été réduite de près de 80%”, a-t-il déclaré.

“Ce serait un sac réutilisable beaucoup plus résistant, qui pourrait rivaliser avec les sacs en polypropylène réutilisables qu’ils apportent de Chine, qui coûtent 17 pesos (0,9 $). Nous parlerions d’un sac réutilisable qui dure 50 fois, avec beaucoup moins impact environnemental et a coûté deux pesos (0,11 $) “, a-t-il dit.

Mexico n’est pas le premier territoire du pays à interdire les sacs en plastique, car jusqu’à 16 autres États ont apporté des modifications légales à cet objet, bien que le scénario soit différent, a fait valoir le représentant de l’Anipac.

“Ce qui s’est passé, c’est que dans d’autres États, ce sont souvent des interdictions municipales ou certaines restrictions d’État qui parlent de sacs réutilisables ou biodégradables, ou qui ont un contenu biosourcé ou des matériaux recyclés. Mais ils ne sont pas interdits, mais il existe certaines des restrictions qui exigent certaines choses “, at-il expliqué.

La prochaine étape de cette bataille législative pourrait être une réglementation au niveau fédéral qui, aux yeux de Del Cueto, donnerait “de plus grandes garanties” à la fois à l’industrie et à la société mexicaine.

“Nous avons discuté avec le Sénat et nous pensons que les gens au niveau fédéral ne prennent pas ces décisions à la légère et envisagent de faire quelque chose d’intégral et de plus durable sur les questions de réutilisation, de recyclage et de compostage. Mais en pensant plutôt à une économie circulaire et pas seulement dans l’interdiction d’un produit qui est à la mode d’interdire “, a-t-il souligné.