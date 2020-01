L’industrie manufacturière mexicaine face au défi de la numérisation | Entreprises mexicaines

L’industrie manufacturière mexicaine, qui selon les statistiques officielles a généré 5,5 milliards de pesos (environ 293,333 millions de dollars) au cours des huit premiers mois de 2019, doit relever le défi de “consolider la numérisation”, a déclaré le PDG de Tarsus. Mexique, José Navarro.

“L’industrie manufacturière continue de pousser en tant que moteur de l’économie mexicaine, mais la production n’est plus la même”, a déclaré Navarro, qui a mis en garde contre l’importance d’adapter la production aux technologies de l’information, lors de la présentation de la prochaine exposition. Fabrication

La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a récemment souligné l’importance de ce secteur dans la croissance du Mexique et estimé la croissance des exportations manufacturières en 2019 à 3,3%.

“Le commerce manufacturier au cours des 10 prochaines années va changer brutalement”, a averti Carlos Mortera, directeur international pour l’Amérique latine de l’Association for Manufacturing Technology.

Mortera a souligné que “la décennie commence avec des opportunités intéressantes”, comme la signature de l’accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC).

“Le T-MEC veut développer le contenu régional de l’Amérique du Nord et c’est une grande opportunité. Cela va nécessiter des investissements intelligents”, a déclaré le directeur.

La production spécialisée fait croître le secteur dans les régions du nord du pays telles que la région d’El Bajío, qui, selon l’Institut national de géographie et de statistique (INEGI), produit un cinquième de la valeur économique exportée.

Un autre exemple est l’État du nord de Nuevo León, qui contribue à environ 7,5% du produit intérieur brut (PIB) national avec seulement 4,2% de la population du pays, grâce à son leadership dans l’industrie manufacturière.

Précisément dans la capitale de Nuevo León, la ville de Monterrey, le salon Expo Manufactura 2020 se tiendra du 11 au 13 février, un événement dans lequel toutes les questions liées à la production 4.0 seront abordées.

“Notre industrie commence à mettre clairement en œuvre cette technologie 4.0”, a expliqué le professeur David Romero, membre du Conseil consultatif de la technologie de Monterrey.

Romero a insisté sur l’importance de générer du personnel qualifié au Mexique pour «passer de l’adoption technologique au développement technologique» et ainsi capitaliser sur la force du personnel pour profiter des synergies entre les robots et le capital humain.

Ce sera l’un des thèmes centraux de la vingt-quatrième édition d’Expo Manufactura, qui réunira 350 sociétés exposantes et plus de 600 marques de secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale, les dispositifs médicaux et l’électroménager.