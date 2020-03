L’INE confirme que l’économie s’est modérée en 2019 et a progressé de 2% | Économie

L’économie a progressé de 2% en 2019, un rythme avec lequel elle a modéré la croissance enregistrée au cours des quatre dernières années, en raison de la baisse de la demande intérieure et malgré la reprise du secteur étranger.

L’Institut national de la statistique (INE) a confirmé ce mardi les données qui ont avancé le 31 janvier, lorsqu’il reflétait que le PIB avait accumulé six années de croissance en 2019, bien qu’il ait progressé de quatre dixièmes de moins qu’en 2018 et au rythme le plus lent depuis 2014.