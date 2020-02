L’inflation en Chine augmente de 5,4% sur un an en janvier | Économie

L’indice des prix à la consommation (IPC) chinois, principal indicateur de l’inflation, a augmenté de 5,4% d’une année sur l’autre en janvier, neuf dixièmes de plus que le mois précédent, et au-dessus des prévisions des analystes, qui avaient prévu une hausse d’environ 5%.

C’est également la plus forte croissance en glissement annuel enregistrée par l’IPC en un mois depuis octobre 2011, selon le cabinet britannique Capital Economics, et est due à la volatilité saisonnière provoquée par le Nouvel An chinois et aux interruptions causées par le nouveau coronavirus.